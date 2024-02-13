Україна має намір залучити від Франції EUR200 млн грантів на реконструкцію та відновлення інфраструктури

Кабінет Міністрів України схвалив залучення від Франції EUR200 млн грантових коштів на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, рішенням, ухваленим на засіданні уряду у вівторок, схвалено проєкт грантової угоди між урядами України та Франції щодо сприяння відновленню та підтримці критичної інфраструктури й пріоритетних секторів економіки України.

Угодою передбачено залучення грантових коштів уряду Франції в сумі EUR200 млн, які буде спрямовано на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури в таких секторах, як охорона здоров'я, інфраструктура, енергетика, сільське господарство, водопостачання та водовідведення, перероблення відходів, розмінування та цифрові технології.