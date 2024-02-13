Економіка

10:08 13.02.2024

Мінекономіки України та Nasdaq підписали MOI щодо посилення української економіки та ринку капіталу

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Мінекономіки України та Nasdaq підписали MOI щодо посилення української економіки та ринку капіталу

Глобальна технологічна компанія Nasdaq надаватиме технічну допомогу уряду України для майбутнього міжнародного фінансового центру та розвитку ринків капіталу в Україні, доступу українських компаній до довгострокового фінансування на міжнародних ринках.

Відповідний Меморандум про взаєморозуміння (MOI) Nasdaq і Міністерство економіки України підписали 12 лютого в присутності посла України в США Оксани Маркарової та посла США в Україні Бріджит Брінк, ідеться в повідомленні міністерства на його сайті.

"Експертиза і технології Nasdaq вкрай необхідні Україні для розвитку ринків залучення довгострокового фінансування українськими компаніями та організованих ринків капіталів. Наша мета цьогоріч – стати більш економічно самозарадними й співпраця із Nasdaq – це можливість зробити нашу економіку більш стійкою, створити більше рівних можливостей, аби втілювати свій економічний потенціал на повну", - наведено слова першої віцепрем'єрки – міністерки економіки Юлії Свириденко в релізі.

У межах угоди Nasdaq і Мінекономіки визначать сфери співпраці, які можуть сприяти відновленню української економіки. Nasdaq також розглядає потенційні можливості відмовитися від комісій за лістинг для українських компаній на ринках Nasdaq і в США, і в ЄС, однак звільнення від плати потребує дозволу регуляторних органів.

"Відновлення економіки України вимагатиме глобальних зусиль з боку як державного, так і приватного секторів, і ця домовленість є першим кроком назустріч глибшому партнерству між Nasdaq та Україною", - сказав виконавчий віцепрезидент Nasdaq Едвард Найт.

Уточнюється, що партнерству між Nasdaq та урядом України сприяло Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Адміністратор USAID Саманта Пауер, чиї слова наведено в релізі, нагадала, що Україні вдалося залучити $4 млрд прямих іноземних інвестицій протягом перших трьох кварталів минулого року, а нове партнерство демонструє привабливі інвестиційні можливості, запропоновані Україною.

Теги: #мінекономіки #nasdaq #меморанд

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