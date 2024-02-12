Шмигаль обговорив із командою МВФ запровадження реформ і фінансування України на 2024 рік

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із командою Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Умою Рамакрішнан проведення реформ в Україні та фінансування на 2024 рік.

"Обговорили впровадження реформ і фінансування України на цей рік. Уряд наполегливо працює з партнерами в цьому напрямку. Маємо позитивне рішення щодо Ukraine Facility на 50 млрд євро, підтримку країн G7. Відзначив ефективність роботи українського зернового коридору та його позитивний вплив на економіку. Окреслили точки зростання ВВП, серед яких розвиток оборонно-промислового комплексу. Маємо значний потенціал", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр зазначив, що МВФ – один із найбільших фінансових партнерів України. За його словами, загалом за 2022-2023 роки фонд виділив країні понад $7 млрд, а 2024 року очікується від МВФ $5,4 млрд.