Польща має намір запровадити фітосанітарні перевірки українського зерна, що прямує через країну транзитом

Польща відсьогодні має намір запровадити перевірку всього зерна, що надходить з України, зокрема й такого, що прямує транзитом, повідомив заступник міністра сільського господарства і розвитку села Польщі Міхал Колодзейчак.

"Сьогодні ми дамо чіткі вказівки перевірити весь зерновий транзит на кордоні з Україною. Це має бути або не бути для Польщі та нашого сільського господарства", - процитувало його польське видання pap.pl.

Відповідаючи на запитання журналістів про підготовлений до оприлюднення список компаній, які імпортували зерно з України, Колодзейчак повідомив, що було зареєстровано 15 тис. перевезень фуражного зерна, найменше з яких було розміром з одну вантажівку, а найбільше "становить собою цілий потяг, тобто кілька дюжин вагонів".

За його інформацією, більшість цього зерна в Польщі не перевіряли.

Колодзейчак заявив, що процедури перевірки зерна на кордоні "негідні", при цьому сам він "не довіряє жодному імпортеру або експортеру продукції з-за кордону, який представляє нам свої тести".

"Сьогодні на зустрічі з різними службами я вимагатиму, щоб усі партії зерна, призначені для експорту, які підпадають під ембарго, були оглянуті в Польщі. Я буду лобіювати ці правила", - сказав він, і додав, що в понеділок будуть чіткі вказівки щодо перевірок усього зерна на українсько-польському кордоні, яке підлягає пломбуванню і подальшому транзиту.

Заступник міністра наголосив, що коли таке зерно потрапляє до Німеччини і після перевірки виявляється неякісним, то в 99% випадків воно повертається до Польщі, але вже як європейське зерно.

Аналогічні перевірки буде запроваджено, зокрема й щодо тестування зерна в портах.

Колодзейчак оголосив, що в понеділок подасть заявку на отримання докладного списку зерна, вивезеного з портів. Аналогічно і з урахуванням зерна, яке було ввезено до Польщі німецькими компаніями.

Заступник міністра сільського господарства повідомив, що на брифінгу в понеділок у міністерстві він доручить створити інформаційну платформу, за допомогою якої фермери зможуть повідомляти про проблеми та порушення безпосередньо в міністерство телефоном і через інтернет.