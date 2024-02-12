Економіка

14:06 12.02.2024

Мінагрополітики засудило інцидент зі знищенням українського зерна польськими страйкарями

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Мінагрополітики засудило інцидент зі знищенням українського зерна польськими страйкарями

Міністерство аграрної політики і продовольства України засудили інцидент, під час якого польські фермери-страйкарі знищили українське зерно на українсько-польському кордоні.

"Ми уважно спостерігаємо за перебігом розслідування цього інциденту, очікуємо якнайшвидшого встановлення і покарання винних. Ми розуміємо, коли польські фермери обстоюють свої інтереси у цивілізований спосіб. Але цей випадок знищення української пшениці не має нічого спільного з мирними протестами ні з юридичного, ні з морального погляду", - зазначається в офіційній заяві Мінагрополітики.

Відомство звернуло увагу, що українські аграрії вже два роки працюють в умовах повномасштабного вторгнення під постійними ворожими обстрілами і зазнають величезних збитків. Вони добувають це зерно надзвичайно важко і часом ціною свого життя.

Мінагрополітики запросило польських фермерів приїхати до України, переконатися, в яких умовах зараз працюють українські аграрії. "4 мільйони малих фермерів в Україні готові поділитися своїм досвідом із польськими колегами", - зазначено у зверненні.

Водночас міністерство висловило подяку громадянам Польщі, які допомагали і продовжують допомагати українському народу в цей важкий для України час.

"Окремо хочемо наголосити: ми абсолютно впевнені, що такі випадки не зможуть вплинути на нашу спільну боротьбу та велику підтримку польського народу, яку ми відчуваємо впродовж двох років у війні проти російського загарбника", - наголосили в Мінагрополітики.

Теги: #зерно #блокада #кордон #мінагрополітики

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