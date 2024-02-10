Енергосистема в суботу має в резерві 5 блоків ТЕС, дефіциту електроенергії немає

Дефіциту електроенергії в енергосистемі України немає, у резерві 5 блоків теплової генерації, які будуть задіяні в разі потреби, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його щоденним оновленням у телеграм-каналі в суботу, енергосистема збалансована, а графіки відключень не застосовуються.

Водночас удвічі порівняно з п'ятницею зріс експорт е/е - до 2716 МВт-год, який здійснюється до Польщі, Словаччини, Румунії та Молдови. Водночас імпорт знизився майже у 2,8 раза - до 2856 МВт-год (здійснюється зі Словаччини, Румунії та Молдови).