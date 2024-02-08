ДП "Ліси України" у 2024р наростило відвантаження деревини на 60%

ДП "Ліси України" з початку року відвантажило понад 700 тис. куб. м деревини, що на 60% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, повідомив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець.

"Після періоду застою реалізація пожвавилася. Залишки знизилися. Обсяг законтрактованої деревини на торгах першого кварталу вже перевищив 2 млн куб. м", - написав він у фейсбуці і додав, що додаткові аукціони триватимуть до березня.

За його інформацією, сума контрактів на перший квартал уже сягнула майже 4,1 млрд грн і перевершила показник по необробленій деревині за порівнянний період минулого року.

Водночас Болоховець вказав на подорожчання деревини. Наразі ціна на неї становить у середньому 2,1 тис. грн/куб. м. За прогнозами фахівців держпідприємства, після реалізації дров вона знизиться приблизно до 1,9 тис. грн/куб. м (у четвертому кварталі минулого року середня ціна становила 1,75 тис. грн/куб. м).

"Два тижні тому я розповідав про складну ситуацію на ринку, скорочення попиту через блокування експорту через західні кордони. Сказав, що попри всі негативні прогнози налаштований оптимістично", - сказав СЕО.

Болоховець повідомив, що на підприємстві посилено контроль за дотриманням контрактів. Якщо дерево виставлено на торги і викуплено, керівник філії має забезпечити його заготівлю і відвантаження згідно з узгодженим графіком поставки. Весь обсяг нереалізованої деревини одразу без затримок виставляється на додаткові торги.

"Щоб уникнути накопичення залишків і втрати якості, план із заготівлі дров своєчасно коригується відповідно до укладених контрактів", - резюмував топменеджер.

Як повідомлялося, в Україні з 2016 року розпочалася реформа лісового господарства. У її рамках уже впроваджено продаж необробленої деревини на електронних аукціонах. З 2021 року в низці областей у тестовому режимі працює інтерактивна карта розміщення об'єктів переробки деревини.

У галузі впроваджено проєкт "Ліс у смартфоні", який містить перелік лісорубних квитків на заготівлю деревини та дає змогу перевірити законність здійснення рубок на онлайн-карті відомства.

З 1 червня 2023 року Україна запустила пілот електронної видачі лісорубних квитків і сертифікатів походження лісоматеріалів. Крім того, ДП "Ліси України" розпочало пілотний проєкт із закупівлі послуг із заготівлі деревини через електронний майданчик Prozorro.