Економіка

07:07 08.02.2024

G7 має намір обмежити використання Росією "тіньового флоту" суден для транспортування нафти

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G7 має намір обмежити використання Росією "тіньового флоту" суден для транспортування нафти

Країни G7 мають намір вжити заходів для обмеження можливостей Росії щодо використання "тіньового флоту" суден для транспортування нафти, заявила Ольга Димитреску з Office of Financial Sancions Implementation (OFSI), британського регулятора, що відповідає за застосування санкцій.

"Ми хочемо повернути ці обсяги флоту суден G7, - цитує агентство Bloomberg її виступ у підкасті страховика NorthStandard. - Ми ускладнюємо завдання Росії щодо використання свого тіньового флоту, що зі свого боку поверне обсяги перевезень флоту G7, у якому постачальники послуг дотримуються стелі цін (price cap)".

У рамках цих зусиль проводяться обговорення з урядами різних країн світу, що зачіпають питання морських та екологічних ризиків, які виникають при використанні "тіньового флоту", додала Дімітреску.

"У другому кварталі, найімовірніше, ми посилимо контроль за дотриманням (стелі цін - ІФ-У) і продовжимо вживати заходів щодо гравців, які залучені в нечесні практики, - сказала вона. - Нашим спільним пріоритетом є посилення нагляду за дотриманням і виконанням цього механізму".

Як повідомлялося, країни G7 і Євросоюзу заборонили своїм компаніям перевозити російську нафту і надавати пов'язані з її транспортуванням послуги, якщо сировину продають вище за встановлену їхніми урядами стелю - price cap (c 5 грудня - $60 за барель).

РФ заборонила своїм компаніям реалізовувати сировину, якщо в контрактах прописано умову "стелі". Щодо нафтопродуктів price cap набув чинності з 5 лютого 2023 року, стосовно легких нафтопродуктів він залишає $100 за барель, а важких - $45 за барель.

 

 

Теги: #флот #нафта #росія #g7

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