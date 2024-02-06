На грудневі виплати за програмою "Прихисток" спрямовано понад 98 млн грн

У рамках реалізації проєкту "Прихисток" профінансовано компенсації за грудень 2023 року на загальну суму 98,8 млн грн, повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів України.

"Ці кошти були перераховані понад 84 тисячам власників житла, які безкоштовно розмістили внутрішньо переміщених осіб. Зазначимо, що за програмою "Прихисток" передбачена компенсація витрат власникам житла у розмірі близько 450 гривень на місяць (14,77 гривні на день) за розміщення однієї ВПО", - зазначено в повідомленні.

Виплати за грудень проводилися за рахунок коштів Товариства Червоного Хреста України. Починаючи з січня 2024 року, компенсації фінансуватиме Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН), згідно з підписаною із Мінреінтеграції угодою.

Загалом за 2023 рік у рамках проєкту "Прихисток" було виплачено компенсацію на загальну суму 2,47 млрд грн.