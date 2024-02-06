Економіка

17:46 06.02.2024

Кабмін України спрямує 4,5 млрд грн на відновлювальні програми в 11 областях - Шмигаль

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Кабмін України спрямує 4,5 млрд грн на відновлювальні програми в 11 областях - Шмигаль

Кабінет Міністрів України виділить 4,5 млрд грн субвенції на відновлювальні програми місцевим бюджетам одинадцяти областей. Це кошти для відновлення соціальної та критичної інфраструктури, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

"Минулого року нам вдалося відновити 37,4 тис. об'єктів. Серед них 685 навчальних закладів, 390 медичних і соціальних закладів, майже 2,9 тис. об'єктів водо-, газо-, теплопостачання, 22,9 тис. приватних і багатоповерхових житлових будинків", - розповів прем'єр-міністр.

Він заявив, що очікує, що у 2024 році громади також ефективно використовуватимуть державну допомогу.

"Найважливіше - щоб люди бачили відчутний результат роботи місцевої влади", - наголосив Шмигаль

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму телеграмі повідомив, що "здійснено, відповідно до статті 19 ЗУ "Про Державний бюджет України на 2024 рік", розподіл у 2024 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів у рамках Програми з відновлення України між місцевими бюджетами в сумі 4 млрд 498 млн 984,3 тис. грн".

 

Теги: #кабмін #відновлення

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