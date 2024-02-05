Економіка

14:53 05.02.2024

Україна в січні-2024 збільшила експорт до рекордних за війну 12 млн тонн - Мінекономіки

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Україна в січні-2024 збільшила експорт до рекордних за війну 12 млн тонн - Мінекономіки

Україна в січні 2024 року експортувала найбільший обсяг товарів із початку повномасштабного вторгнення - 12 млн тонн продукції, зокрема 8,7 млн тонн було вивезено морським транспортом, повідомило Міністерство економіки в понеділок.

"Ми дуже близькі до виходу на довоєнні фізичні обсяги експорту. У січні 2024 року Україна експортувала 12 млн тонн продукції. Це лише на 2 млн тонн менше, ніж у довоєнному січні 2022 року", - процитовано в релізі слова першої віцепрем'єрки - міністерки економіки Юлії Свириденко.

Раніше заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що в грудні 2023 року Україна вийшла на показник експорту 10 млн тонн, який до цього востаннє був у березні 2023 року, після чого послідував спад експорту до менш ніж $3 млрд на місяць через зрив РФ зернового коридору.

Свириденко додала, що в січні на завантаження в портах Великої Одеси вирушило перше судно, застраховане від військових ризиків за страховкою UNITY. Вартість страховки зазначеного судна становила 0,75% вартості судна, що значно дешевше, ніж під час дії "Чорноморської зернової ініціативи".

Очільниця Мінекономіки вважає, що нормалізація страхового ринку в торгівлі є наріжним елементом відновлення експорту продукції з доданою вартістю, і наразі метою є вихід не лише на довоєнні обсяги експорту, а й на більший виторг, чому посприяє вільне відправлення українських контейнерів морем.

"А це буде можливо лише тоді, коли страховий ринок для морських перевезень відновиться. Тому для нас так важливо, що страхування стає більш доступним і фактично використовується для експорту української продукції", - зазначила перша віцепрем'єрка.

Програма страхування суден Unity, яку уряд України реалізує спільно з Marsh McLennan і пулом страхових компаній на чолі з ASCOT, покликана здешевити страхування морських перевезень зерна та інших важливих продовольчих товарів у територіальних водах України, що сприятиме, зокрема, збільшенню обсягів українського експорту. Загальний обсяг покриття за програмою становить $50 млн. За підрахунками, запропонований механізм страхування надасть змогу здешевити вартість страхування зерна в середньому приблизно на 2,5 відсоткових пункти від вартості страхового тарифу, що, своєю чергою, надасть змогу зернотрейдерам заощадити приблизно 100-140 грн на одній тонні вантажу, а загалом сільськогосподарським товаровиробникам це додатково принесе 4 млрд грн.

У Мінекономіки заявили, що Україна в перспективі розраховує на розширення страхових інструментів на інші види експорту.

 

Теги: #експорт #мінекономіки

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