Економіка

07:09 03.02.2024

Ціни на какао-боби досягли максимуму з 1977 року

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Ціни на какао-боби досягли максимуму з 1977 року

Ціни на какао-боби в п'ятницю зростають шосту сесію поспіль і, ймовірно, оновлять максимум більш ніж за 46 років за підсумками торгів.

"Пропозиція какао-бобів із Західної Африки залишається обмеженою, і очікування, що обсяги їхнього виробництва будуть нижчими за попит, посилюються", - зазначає віцепрезидент The Price Futures Group Джек Сковілл, слова якого наводить Market Watch.

Березневі ф'ючерси на какао-боби подорожчали на 1%, до $5006 за тонну, під час торгів на американському майданчику ICE у п'ятницю.

За підсумками торгів у четвер ціна цих контрактів становила $4956 за тонну - це максимум на закриття ринку з 20 липня 1977 року, за даними Dow Jones.

У січні какао-боби подорожчали на 15%, що є найбільш істотним зростанням з листопада 2020 року.

Урожай какао-бобів відстає від рівнів попереднього сільгосп року, йдеться в огляді Commerzbank.

Оцінки експортерів свідчать, що поставки какао-бобів у порти Кот-д'Івуару, який є найбільшим світовим виробником цього виду сировини, у період з початку сільськогосподарського року в жовтні й до кінця січня були на 35% нижчими порівняно з тим самим періодом попереднього року, зазначають у Commerzbank.

Це означає, що ринок какао-бобів буде дефіцитним третій рік поспіль, стверджують експерти банку.

 

 

Теги: #світ #ціна #зростання #какао

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