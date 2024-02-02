Економіка

15:31 02.02.2024

Додаткові потреби на мобілізацію та доозброєння у 2024 р. оцінюються приблизно в 700 млрд грн - голова бюджетного комітету Ради

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Додаткові потреби на мобілізацію та доозброєння у 2024 р. оцінюються приблизно в 700 млрд грн - голова бюджетного комітету Ради

Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, посилаючись на дані Міноборони та Мінфіну, повідомила, що мобілізація від 400 до 500 тис. військовозобов'язаних і додаткові потреби в закупівлі та модернізації військової техніки можуть потребувати збільшення видатків держбюджету-2024 на суму близько 700 млрд грн.

"Міністерство оборони та Міністерство фінансів спільно з комітетами Верховної Ради, відповідно з бюджетним і оборонним, порахували це, але я не хотіла б це озвучувати публічно, щоб не давати російським OSINTерам зайвої для них інформації", - сказала Підласа в подкасті Центру економічної стратегії (ЦЕС), пояснюючи відсутність точніших даних.

Проте вона зазначила, що, за підрахунками відомств, мобілізація від 400 до 500 тис. осіб у 2024 році обійдеться в 322 млрд грн додаткових видатків "тільки для того, щоб одягнути цих людей, навчити їх, годувати й виплачувати грошове забезпечення".

За її словами, Міноборони на зустрічах з питання мобілізації та відкритих засіданнях оборонного комітету (парламенту - ІФ-У) також озвучувало додаткову потребу на закупівлю та модернізацію військової техніки розміром близько 400 млрд грн.

"Тобто разом ідеться зараз про додаткову потребу на 2024 рік близько 700 млрд грн. Тут потрібно розуміти, що 700 млрд грн - це колосальна сума, це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році та 41% наших видатків на оборону", - наголосила Підласа.

"Усі ці розмови, де взяти додаткові гроші в бюджет, саме і є наслідком цієї потреби, тому що збільшити власні надходження на 40% за кілька місяців - це дуже нетривіальне завдання", - констатувала голова бюджетного комітету ВРУ.

Як повідомлялося, міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Мінфін очікує від Міноборони та Генерального штабу інформації та рішень щодо мобілізації, зокрема її масштабів і термінів, необхідних видатків, а також допускав необхідність пошуку нових внутрішніх джерел фінансування.

Раніше Марченко зазначав, що збільшення фінансування на 500 млрд грн на мобілізацію додатково 500 тис. людей є доволі коректним розрахунком, проте водночас наголошував на наявності багатьох чинників, що впливають на ці розрахунки, як-от строки мобілізації та демобілізації, а також забезпечення підрозділів.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено в розмірі 1,77 трлн грн (не враховують можливої грантової допомоги), видатки - 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.

Водночас, за оперативними даними, доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, з яких грантова допомога - 0,43 трлн грн. Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, а дефіцит становив 1,33 трлн грн за середньорічного курсу близько 36,6 грн/$1.

Теги: #бюджет #мобілізація #потреби

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