Економіка

12:16 02.02.2024

Чиста купівля населенням валюти в січні досягла $1,1 млрд - НБУ

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Чиста купівля населенням валюти в січні досягла $1,1 млрд - НБУ

 Обсяги купівлі населенням України валюти в січні 2023 року перевищили обсяги її продажу на $1 млрд 103,2 млн порівняно з $1 млрд 26,2 млн у грудні та $621,8 млн у листопаді, що стало новим рекордом із жовтня 2012 року, повідомив Національний банк України (НБУ).

Згідно з інформацією на його сайті, такий результат січня знову забезпечив сегмент готівкової валюти, де її чиста купівля зросла до $885,2 млн із $807,5 млн у грудні та $375-380 млн у листопаді-жовтні, тоді як сальдо купівлі та продажу безготівкової валюти залишилося на рівні попереднього місяця - $218,0 млн.

Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ), який із кінця липня 2022 року тримає офіційний курс гривні $36,5686 грн/$1, з 3 жовтня перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. З кінця листопада під тиском зрослого попиту на ринку сформувався очевидний тренд на ослаблення національної валюти. Попри збільшення інтервенцій Нацбанку до $3,55 млрд, долар на міжбанку в грудні подорожчав на 4,5%, або 1,65 грн - до 38,002 грн/$1, а на готівковому ринку через стрибок приблизно на гривню в останні дні року його зростання в грудні становило 5,3%, або приблизно 2 грн - приблизно до $39,40 грн/$1.

Водночас за підсумками січня офіційний курс гривні зміцнився до 37,5627 грн/$1, а на готівковому ринку - до 38,20 грн/$1, а спред між ними знову звузився.

Як уточнив НБУ, після стрибка курсу наприкінці грудня на безготівковому ринку першу декаду місяця чиста купівля валюти становила $10-30 млн, однак після стабілізації курсу і зниження спредів обсяги чистої купівлі суттєво впали.

Водночас на готівковому ринку обсяги чистої купівлі, що становили в першу декаду січня в середньому $40,5 млн за день, у середині місяця знизилися до $34 млн, проте в останню декаду зросли до $48,4 млн.

На думку низки учасників ринку, новим фактором на готівковому ринку, як це вже було наприкінці минулого року, може стати ухвалення законопроєкту про мобілізацію, що передбачає арешт рахунків тих, хто не з'являється до ТЦК за повісткою.

Згідно з даними Нацбанку, загалом обсяг продажу населенням безготівкової валюти в січні знизився до $276,7 млн із $311,7 млн у грудні, тоді як обсяг купівлі - до $494,7 млн із $530,3 млн.

На готівковому ринку в січні купівля скоротилася до $1 млрд 890,9 млн із $2 млрд 65,9 млн, як і продаж - до $1 млрд 5,8 млн з $1 млрд 258,4 млн.

Як повідомлялося, загалом за 2022 рік населення, за офіційною статистикою, купило валюти на $880,1 млн більше, ніж продало, зокрема чиста купівля готівкової валюти становила $1,01 млрд. За 2023 рік чиста купівля валюти населенням досягла $4 млрд 792,8 млн, зокрема готівкової - $3 млрд 632,1 млн.

На безготівковому валютному ринку купівля клієнтами банків валюти в січні знизилася суттєвіше - до $5,06 млрд із $7,06 млрд у грудні, тоді як продаж - не настільки суттєво: до $4,17 млрд із $4,91 млрд.

У результаті чиста купівля в січні впала до $0,88 млрд із $2,15 млрд у грудні, повернувшись до травня-червня 2023 року.

Що стосується обсягу операцій між банками, то після грудневого рекорду за час повномасштабної війни в $5,99 млрд у січні він знизився до $4,34 млрд, що все одно суттєво більше, ніж до лібералізації курсу.

 

 

Теги: #валюта #нбу

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