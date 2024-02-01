Економіка

20:09 01.02.2024

Комітет Ради рекомендував до першого читання оновлений законопроєкт про держрегулювання виробництва та обігу підакцизних товарів

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Комітет Ради рекомендував до першого читання оновлений законопроєкт про держрегулювання виробництва та обігу підакцизних товарів

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував прийняти у першому читанні та за основу законопроєкт №10346 про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального".

"Законопроєкт розроблено з метою удосконалення законодавчої бази щодо регулювання виробництва, ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України, оптової та роздрібної торгівлі спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюновою сировиною, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним", - написав голова комітету та співавтор законопроєкту Данило Гетманцев у телеграмі в четвер.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, він, зокрема, передбачає спрощення процедури отримання ліцензій та перехід на її електронну форму замість паперової, запровадження безстрокових ліцензій для всіх видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, зі щорічною оплатою. Також з метою запобігання нелегальному виробництву тютюнових виробів запроваджується ліцензування діяльності з вирощування тютюну та ферментації тютюнової сировини, хоча Головне науково-експертне управління Ради рекомендувало уточнити в статті, що це не стосується вирощування для особистого користування.

Крім того, запроваджується автоматичний порядок отримання ліцензій протягом одного робочого дня для ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, а також на право зберігання пального, що не реалізується іншим особам та використовується винятково для потреб власного споживання та/або промислової переробки.

Також законопроєкт пропонує удосконалення структури та порядку адміністрування держреєстрів у сфері держрегулювання виробництва та обігу етилового спирту, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, які використовуються в електронних сигаретах, і пального.

У законопроєкті переглядається вартість ліцензій на право провадження відповідного виду госпдіяльності та розмір штрафів за порушення вимог цього закону з прив'язкою до розміру мінімальної заробітної плати (м.з.п.).

Наприклад, річна плата за ліцензію на право роздрібної торгівлі алкоголем і тютюновими виробами пропонується в розмірі 1,5 м.з.п. за кожний касовий апарат, а за межами міст обласного підпорядкування на відстані до 50 км з торговельними залами від 500 м - 0,08 м.з.п. за кожний касовий апарат.

Головне науково-експертне управління Ради також рекомендувало визначитися щодо запропонованих у законопроєкті плодово-ягідних вин, що суперечить базовому закону, згідно з яким вино робиться лише з винограду, а решта вважається фальсифікацією.

Міненерго запропонувало в законопроєкті розглянути можливість запровадження ліцензування імпорту пального як окремого виду господарської діяльності, запровадити Єдиний реєстр імпортерів пального та встановити річну плату за таку ліцензію в сумі 0,15 м.з.п.

Бюро економічної безпеки, зі свого боку, пропонує створити окремі держреєстри виробників тютюну, обробників тютюну, виробників тютюнових виробів, імпортерів та експортерів тютюну, обробленого тютюну і тютюнових виробів.

 

 

Теги: #ліцензії #акцизи

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