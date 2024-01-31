У Стамбулі створено українсько-турецьку групу з відбудови

На форумі з відновлення України в Стамбулі створено спільну робочу українсько-турецьку групу з відбудови (Ukrainian-Turkish Reconstruction Task Force), яка зосередиться на реалізації проєктів у сфері дорожньої інфраструктури, водного транспорту та авіації, повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у фейсбуці в середу.

Пріоритетними напрямами співпраці групи стануть проєкти з відновлення дорожньої інфраструктури та будівництва тимчасових мостів і шляхопроводів на ключових маршрутах, відновлення та розвиток інфраструктури водного транспорту, захист критичної інфраструктури та відновлення житла, співпраця у сфері авіації, йдеться в повідомленні.

"Авіація. Готові до співпраці в разі відновлення авіаруху. Останні два роки міністерство фокусувалось на збереженні висококваліфікованого авіаційного персоналу, утриманні авіаінфраструктури в належному стані та дерегуляції галузі. Усе це дасть можливість максимально швидко запустити сполучення, щойно дозволить безпекова ситуація", - написав віцепрем'єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у фейсбуці.

За його словами, у сфері водного транспорту обговорюють пропозиції та проєктні рішення для акваторії та морських портів України.

"Бачимо готовність компаній інвестувати в розвиток морської логістики та інфраструктури", - зазначив віцепрем'єр.

Він також вказав, що турецькі державні й бізнес-структури мають глибоку технічну експертизу й досвід відновлення інфраструктури після воєн в Афганістані та Іраку. Крім того, вони мають практику роботи з міжнародними фінансовими інституціями та організаціями, що допоможе в реалізації проєктів із захисту критичної інфраструктури та відновлення житла.

Віцепрем'єр зауважив, що турецький бізнес має великий досвід у сфері дорожньої інфраструктури. Його представники брали участь у зведенні Запорізького й Кременчуцького мостів, зарекомендувавши себе як надійні партнери.

Ці домовленості стали продовженням співробітництва, початок якому покладено на зустрічі на вищому рівні в присутності президентів України і Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана в середині минулого року. Тоді було підписано меморандум про взаєморозуміння щодо відбудови інфраструктури, нагадали в Мінвідновлення.

Раніше повідомлялося, що на полях форуму з відновлення України Кубраков зустрівся з міністром торгівлі Туреччини Омером Болатом і міністром транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадіром Уралоглу. У складі української делегації представники провідних українських підприємств транспорту та будівництва - "Укрзалізниці", Адміністрації морських портів, Державного агентства відновлення.