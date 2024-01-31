Економіка

15:37 31.01.2024

"Енергоатом" заощадив 2,3 млрд грн на різниці світових цін після відмови від російського ядерного палива

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"Енергоатом" заощадив 2,3 млрд грн на різниці світових цін після відмови від російського ядерного палива

Відмова від російського ядерного палива з паралельним активним виходом на світовий ринок ядерних матеріалів надала змогу АК "НАЕК "Енергоатом", починаючи з 2022 року, заощадити 2,3 млрд грн на різниці світових цін.

"Ефективна робота "Енергоатома" на ринку урану та послуг з його конверсії та збагачення надала Україні можливість не лише позбутися залежності від російського ядерного палива, а й заощадити значні кошти", - повідомила компанія із посиланням на голову НАЕК Петра Котіна.

За його словами, ухвалені компанією у 2022-2023 роках рішення щодо збільшення закупівлі урану та послуг з його конверсії та збагачення, а також завчасно проведені переговори й укладені контракти з міжнародними партнерами "Енергоатому" в особі британської Urenco та канадської CAMECO принесли наразі позитивні результати.

"По-перше, ми спокійно і без шкоди повністю відмовилися від ядерних матеріалів і супутніх послуг російського походження. По-друге, на різниці світових цін на ці продукти (від часу проведення закупівель і донині вони в середньому зросли більш ніж на третину) ми економимо близько 2,3 млрд грн", - зазначив Котін.

Як поінформували в НАЕК, глобальне відродження ядерної генерації потягнуло за собою безперервне зростання цін на уран і послуги з його конверсії та збагачення, що вже відображаються у світових рекордах.

"Тож підписані "Енергоатомом" контракти з компаніями Urenco та CAMECO гарантують тривалу безперебійну роботу вітчизняної ядерної генерації", - доповнили в компанії.

Urenco, зокрема, постачатиме "Енергоатому" послуги зі збагачення урану до 2035 року з можливістю пролонгації контракту до 2043 року; CAMECO впродовж 2024-2035 років на 100% задовольнятиме потреби "Енергоатому" у гексафториді природного урану (UF6), постачаючи його та надаючи послуги з конверсії.

 

Теги: #енергетика #енергоатом

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