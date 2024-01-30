УЗ отримала понад 68 млн грн компенсації збитків від махінацій із закупівлями газу

"Укрзалізниця" (УЗ) отримала понад 68 млн грн компенсації збитків, заподіяних їй унаслідок махінацій на суму 206 млн грн під час купівлі газу в 2016-2020 рр., повідомила УЗ на фейсбук-сторінці у вівторок.

"НАБУ і САП під час спільних із апаратом директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" заходів домоглися відшкодування збитків товариству на суму понад 68 млн грн у рамках розслідування махінацій під час закупівлі газу для потреб товариства", - зазначається в повідомленні.

У ньому також ідеться про те, що кошти "Укрзалізниці" перерахувала із серпня 2023 року до січня 2024 року приватна компанія, яка "визнала неприйнятність скоєних злочинних дій власним менеджментом і погодилася частково відшкодувати завдані збитки". Назву компанії не розголошують.

Ще 2 млн грн, додали в УЗ, відшкодував один із підозрюваних у справі, а інший підозрюваний перерахував 3 млн грн на потреби ЗСУ, що передбачено угодами про визнання винуватості, укладеними між ними та прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Раніше компанія повідомляла, що в червні 2023 року завдяки спільній роботі із САП було викрито махінації на суму 206 млн грн під час купівлі газу для її потреб у 2016-2020 рр. У межах цього кейса приватна компанія вже перерахувала УЗ 20 млн грн як частину компенсації завданих збитків, взявши на себе зобов'язання відшкодувати загалом 68,16 млн грн.

Із грудня 2016 року до січня 2020 року посадові особи філії "Центр забезпечення виробництва" "Укрзалізниці" у змові з представниками газових компаній організували закупівлі "блакитного палива" в обхід тендерних процедур. Вони погодили додаткову націнку на постачання газу, яка в різні періоди становила від 200 до 1 тис. грн на 1 тис. куб. м. Отриману неправомірну вигоду розподіляли між широким колом учасників злочинної змови. Це вдалося встановити під час слідчих дій, що проводилися в червні-жовтні 2023 року.

У 2023 році УЗ уклала з ПрАТ "Укрнафта" другий договір на купівлю 45 млн куб. м газу з підземних сховищ за вигідними цінами літнього періоду. У березні-вересні того самого року УЗ закупила в "Укрнафти" 13,7 млн куб. м газу.

Зазначалося, що економія порівняно з цінами на Українській енергетичній біржі лише на цій закупівлі становила 40 млн грн, а порівняно з попередніми пропозиціями постачальників-посередників - 250 млн грн.

Крім того, повідомлялося, що УЗ у повному обсязі забезпечена газом для проходження осінньо-зимового сезону 2023-2024 рр.