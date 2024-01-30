Економіка

14:19 30.01.2024

Сенс Банк розглядає ринки капіталів у своїй стратегії як окрему бізнес-лінію - в. о. голови правління

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Сенс Банк розглядає ринки капіталів у своїй стратегії як окрему бізнес-лінію - в. о. голови правління

Сенс Банк після націоналізації має намір зберегти провідні позиції банку на ринку цінних паперів і бути готовим до його розвитку після скасування Національним банком України (НБУ) чинних обмежень, зокрема, заборони на купівлю іноземних цінних паперів, повідомила в.о. голови правління фінустанови Олена Зубченко.

"Зараз, виходячи з обмежень, ми не можемо повною мірою це реалізувати. Чекаємо, коли Національний банк пом'якшить вимоги і точно будемо це робити. Тож розглядаємо ринки капіталів у своїй стратегії як окрему бізнес-лінію", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Зубченко наголосила, що до повномасштабного вторгнення це був дуже потужний і цікавий напрям у банку, який дав змогу своїм клієнтам через застосунок легально купувати й управляти портфелем іноземних цінних паперів, таких як Google або Apple, з обліком їх у Національному депозитарії України.

"Ще одна потужна бізнес-лінія, яка приємно мене здивувала в банку, це робота з непрацюючими активами (...). Те, що я побачила тут - модель окремого бізнесу. У банку залишилися потужна експертиза і технології роботи з портфелями NPL: від самого початку і до повернення кредиту", - повідомила банкір.

"Я дуже мало де бачила дійсно ефективну модель, яка може прорахувати всі стадії процесу, враховуючи управління портфелем до моменту продажу активів. Тому, на мій погляд, треба зберегти цю бізнес-лінію", - додала Зубченко.

За її словами, Сенс Банк готовий ділитися своєю експертизою з іншими держбанками, оскільки питання ефективного управління проблемними активами є дуже важливим, зокрема в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

"З проблемними портфелями фізичних осіб так само маємо дуже високотехнологічні моделі скорингу та моніторингу (...)", - додала в. о. голови правління.

Вона підсумувала, що, на її думку, робота з проблемними активами має залишитися окремим бізнес-напрямом Сенс Банку.

Розповідаючи про інші напрями бізнесу, які були в банківській групі українського Альфа Банку до його націоналізації, Зубченко повідомила про аналіз лізингу та автокредитування.

"Розраховуємо фінансову модель і ризик апетит. Думаю, що десь на початку літа матимемо повне розуміння, входити нам у це чи ні. Плюс треба буде подивитися на результати першого кварталу, щоб зрозуміти і все ретельно порахувати", - пояснила голова банку.

"(...) цілком можливо, що лізинг і автокредитування у нас буде окремою лінійкою. (...) Може не цього року, але потім", - додала Зубченко.

За даними Національного банку України, на 1 грудня 2023 року за розміром загальних активів Сенс Банк був 8-м (123,66 млрд грн) серед 63 банків у країні, посідаючи близько 4% ринку.

Теги: #сенс_банк #зубченко

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