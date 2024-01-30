Економіка

13:37 30.01.2024

Сенс Банк у 2024р. убачає основними конкурентами Укргаз, ОТП і ПУМБ - в. о. голови правління

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Сенс Банк у 2024р. убачає основними конкурентами Укргаз, ОТП і ПУМБ - в. о. голови правління

Державний Сенс Банк вважає основними конкурентами на найближчий рік державний Укргазбанк, банк із іноземним капіталом ОТП Банк і приватний український ПУМБ, повідомила виконувачка обов'язків голови правління фінустанови Олена Зубченко.

"Перше завдання - поконкурувати з Укргазом, ОТП і з ПУМБ. Подивимося по результатам цього року, ми ставимо собі дуже амбітні цілі, розуміємо, що буде непростий рік, але, думаю, що все вдасться", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Зубченко, ці три банки мають схожу із Сенс Банком модель.

" Приват і Ощад нам не конкуренти, адже в них трохи інша модель. Якщо говорити по ритейлу, то досягнення такої кількості клієнтів у цьому сегменті не є нашою стратегічною метою. З Укрексімом у нас також різні моделі, абсолютно різні умови щодо роздрібного бізнесу, плюс ми більш діджитальний банк", - пояснила глава Сенс Банку.

Розповідаючи про спеціалізацію націоналізованого банку, Зубченко зазначила, що Сенс зберігає акцент на технологічність і планує його посилювати надалі. Зокрема, голова банку поінформувала, що є дуже багато напрацювань і проєктів у розробці, які посилять позицію Сенс Банку як технологічного та зручного для клієнтів.

"Загалом дивимося в бік повноцінної екосистеми для клієнтів банку. Це може бути дуже перспективним напрямом, який ми вже зараз глибоко вивчаємо, спілкуємося з потенційними партнерами. Я думаю, що навіть до кінця першого кварталу зможемо показати дещо цікаве в цьому напряму, до середини літа так точно", - додала вона.

Що стосується стратегії банку в рамках передбаченого програмою із Міжнародним валютним фондом (МВФ) перегляду стратегій усіх держбанків, Зубченко повідомила, що Сенс уже робить певні кроки в цьому напрямі. Водночас вона уточнила, що було б коректно, якби цією роботою опікувався відібраний наглядовою радою за підсумками конкурсу голова правління Олексій Ступак, який очікує підтвердження призначення з боку НБУ.

"Зі свого боку ми поки що підготували основні напрями діяльності, які затверджуються акціонером. Це така високорівнева база, а наступною вже буде стратегія", - зазначила в.о. голови правління.

За даними Національного банку України, на 1 грудня 2023 року за розміром загальних активів Сенс Банк був 8-м (123,66 млрд грн) серед 63 банків, посідаючи близько 4% ринку.

Укргазбанк і ПУМБ з активами в 180,86 млрд грн і 152,67 млрд грн посідали відповідно 5-ту і 6-ту позицію, випереджаючи "Укрсиббанк", який іде сьомим, з його 139,45 млрд грн.

Завершували десятку найбільших українських банків на початок грудня Універсал банк (mono) і ОТП Банк з активами відповідно 112,47 млрд грн і 106,38 млрд грн.

Теги: #сенс_банк #зубченко

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