Економіка

18:59 30.01.2024

Сенс Банк проведе форензік-аудит

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Сенс Банк проведе форензік-аудит

Державний Сенс Банк (Київ) потребує проведення форензік-аудиту для забезпечення прозорості його роботи, вважає виконувачка обов'язків голови правління фінустанови Олена Зубченко.

"Я вважаю, що потрібно здійснити перевірку. Вона не буде така широка, як була у ПриватБанку, але форензік ми зробимо, щоб розуміти, який актив ми отримали. Це також важливо з точки зору майбутнього продажу. (...) Тож важливо від самого початку забезпечувати максимальну прозорість, щоб державі як акціонеру було простіше вести переговори про продаж", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Зубченко додала, що як держбанк Сенс Банк не може собі дозволити будь-які неправильні структурування, які приватний бізнес у теорії міг собі дозволити.

"У підсумку ми будемо мати повне розуміння, який актив має держава. А у разі виходу на продаж, в нас вже буде clear picture", - підсумувала вона.

Продовжуючи тему про перевірки, голова банку повідомила, що нове керівництво вже встигло провести юридичні аудити, які продемонстрували нормальні результати. Проте, всі перевірки ще не закінчені, оскільки це потребує більшої кількості часу.

Відповідаючи на запитання про вплив розслідувань українських правоохоронців проти ексакціонерів банку на його поточну роботу, Зубченко зазначила, що все відбувається в межах правового поля і не перешкоджає функціонуванню фінустанови.

Вона також повідомила, що розпочатий ексакціонерами банку міжнародний арбітраж також не становить ризиків Сенс Банку.

"...Ми жодним чином не будемо стороною цього позову. У цьому контексті ситуація принципово інша порівняно з ПриватБанком, адже йдеться про інвестиційний спір між колишніми власниками та державою Україна в особі Міністерства юстиції, яке вестиме цю справу згідно із законодавством", - зазначила в. о. голови правління.

"З відомої нам інформації, вимогою є відшкодування грошових коштів, а не, скажімо, акцій самого банку. Тому ми можемо не хвилюватися, а далі продовжувати нашу роботу з покращення операційного управління, вибудови кращої фінансової і бізнес-моделі", - пояснила вона.

Згідно з даними Національного банку України, на 1 грудня 2023 року за розміром загальних активів Сенс Банк був 8 (123,66 млрд грн) серед 63 банків, які діяли у країні, займаючи близько 4% ринку.

Теги: #сенс_банк #зубченко

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