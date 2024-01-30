МАГАТЕ провело чергові ротації на чотирьох підконтрольних Україні АЕС - ДІЯРУ

На чотирьох АЕС України відбулися ротації постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.

"У другій декаді січня 2024 року на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС було успішно проведено дев'ятнадцяту ротацію експертів постійних моніторингових місій МАГАТЕ, на Чорнобильській АЕС - двадцять першу", - повідомляється у телеграм-каналі ДІЯРУ у вівторок.

При цьому наголошується, що постійні місії МАГАТЕ на українських АЕС було запроваджено з метою моніторингу стану безпеки на них в умовах військової агресії Росії в Україні.

Як повідомлялося, востаннє ротації на чотирьох АЕС відбулися на початку січня 2024 року.