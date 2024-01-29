Кабмін вніс до ВР свій законопроєкт про БЕБ

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт №10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ), повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

"Законопроєкт розроблено в рамках реалізації фіскальних структурних реформ, передбачених Меморандумом про економічну та фінансову політику (з МВФ - ІФ-У) від 24 березня 2023 року та від 19 червня 2023 року, з метою удосконалення правових засад діяльності Бюро економічної безпеки України", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

За його словами, документ містить вимоги до членів конкурсної комісії з обрання директора БЕБ, їхні права та обов'язки, порядок ухвалення ними рішень, а також уточнює підстави для звільнення директора бюро.

Пропонується встановити обов'язковість проходження поліграфа перед призначенням особи на посаду в БЕБ, визначити положення щодо формування та ухвалення рішення Комісією з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності бюро, уточнити права й обов'язки її членів та передбачити, що фінансування діяльності зазначеної комісії та її членів може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.

Зазначено, що законопроєктом передбачено обов'язкове проходження атестації заступниками директора БЕБ у передбаченому Кабміном порядку, а проведення атестації працівників бюро - через рік після припинення або скасування воєнного стану в країні.

"Ну що ж, сьогодні Офіс президента вніс в Раду законопроєкт №10439... Правильно назвати: законопроєкт про те, як не перезавантажити БЕБ і зберегти вплив ОП. Нагадаю, це саме та версія, яку розробляли два відомі заступники ОП і намагалися ще протягнути наприкінці грудня", - прокоментував внесення законопроєкту перший заступник голови парламентського фінансового комітету Ярослав Железняк.

На його думку, урядовий законопроєкт цементує систему і людей від ОП, які зараз у БЕБ, а перезавантаження перенесено на рік після війни. Железняк вважає, що навіть відбір голови бюро прописаний так, що його легко відкласти або зманіпулювати, сам же законопроєкт прямо порушує зобов'язання перед МВФ, ЄС та G7.

"Прийняття в такому вигляді відразу призведе до зупинки фінансування. Думаю, що це чудовий приклад, як черговий раз деякі представники ОП підставили президента і його обіцянки бізнесу (викладені в рішенні РНБО)", - стверджує перший заступник голови комітету.

Він нагадав, що раніше комітет схвалив альтернативну версію законопроєкту, яку підтримали провідні бізнес-асоціації, і відстоюватиме її, оскільки вона дійсно покликана перезавантажити БЕБ, а не зробити "чергову профанацію з метою збереження політичного впливу над цим органом".

Крім того, Кабмін зареєстрував ще один законопроєкт щодо БЕБ - №10440 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення роботи БЕБ". Ним пропонується доповнити кодекс положеннями, що передбачають письмові доручення на проведення слідчих дій, за винятком негласних, з боку детектива БЕБ або прокурора.

Крім того, пропонується вдосконалити порядок виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб'єкта підприємницької діяльності, передбачивши, що виконання зазначеної ухвали здійснюється в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена. Пропонованими змінами передбачено порядок повідомлення Ради бізнес-омбудсмена про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а також права й обов'язки представника Ради бізнес-омбудсмена та наслідки його нез’явлення.

Крім цього, законопроєктом пропонується внести зміни до закону "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" в частині виключення Нацполіції та СБУ з переліку органів державного фінансового контролю та до закону "Про оперативно-розшукову діяльність" для надання виключного права органам БЕБ і НАБУ в межах їхньої компетенції порушувати у встановленому законом порядку питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської діяльності індивідуально, та брати участь в їх проведенні.

Як повідомлялося, подання до ВР двох зазначених законопроєктів передбачено рішенням РНБО щодо забезпечення економічної безпеки від 23 січня цього року.