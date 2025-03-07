Перші українці використали сертифікат “єВідновлення” для оплати першого внеску за “єОселею”

Перші двоє позичальників стали власниками житла, використавши сертифікат за знищене внаслідок агресії Росії житло “єВідновлення” для оплати першого внеску за пільговою іпотекою “єОселя”, повідомляє пресслужба "Укрфінжитла".

Першим клієнтом став банківський працівник Валерій зі статусом ВПО. Чоловік проживав в Ірпені із сім’єю в будинку, який було повністю зруйновано внаслідок російського вторгнення в 2022 році. В листопаді 2024 року Валерій отримав сертифікат “єВідновлення” на суму 2,1 млн грн. Днями він придбав по “єОселі” двокімнатну квартиру площею 62,6 кв м в Ірпені. Чоловік використав свій житловий сертифікат, а 1,9 млн грн отримав в кредит по “єОселі” у ТАСКОМБАНКУ.

Другий клієнт – також ВПО, скористався можливістю придбати квартиру у новобудові від девелопера в Києві. Він отримав сертифікат “єВідновлення” на суму 1,76 млн грн, а на 1,34 млн грн оформив кредит завдяки “єОселі”. Чоловік став власником квартири площею 59 кв. м. Для угоди обрав ПриватБанк.

Як повідомлялося, програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних строком до 20 років із первісним внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектора безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги, науковці. З 1 серпня 2023 року подати заявку на участь у програмі "єОселя" під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які не мають власного житла більше за нормативну площу.

За умовами програми, пільгові категорії учасників можуть придбати житло в споруджуваному будинку, і будинках не старше 10 років (у столиці та обласних центрах), решта учасників – у будинку не старше трьох років або об'єкті, що будується. Внутрішньо переміщені особи можуть взяти участь в єОселі під 7% річних та придбати житло віком до 10 років або житло на стадії будівництва по всій території України, де працює єОселя.

Кабінет Міністрів України згідно з постановою №939 від 16 серпня вніс зміни до умов програми доступного іпотечного кредитування "єОселя". Зокрема, з 19 вересня можна використати сертифікати “єВідновлення” як початковий внесок для придбання житла за "єОселею", можна купувати майнові права на приватні будинки на етапі будівництва, збільшено ставки виплат після 10 років обслуговування позики. З 19 жовтня для молоді віком до 25 років зменшено розмір першого внеску (від 10%).

Як повідомлялось, Кабінет міністрів України постановою №939 від 16 серпня 2024 року вніс зміни до умов програми доступного іпотечного кредитування "єОселя", серед яких є можливість зробити перший внесок на іпотеку за рахунок житлового сертифіката "єВідновлення", отриманого як компенсація за зруйноване житло.

У програмі беруть участь 11 банків-партнерів: державні Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Sky Bank, банк "Кредит Дніпро", банк "Глобус", Таскомбанк, Bisbank, Радабанк. Станом на 6 березня видано 15867 кредитів на суму 25 млрд 960,6 млн грн.