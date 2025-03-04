5 років уряду Шмигаля: рекордна каденція, чутки про відставку, кадрові ротації, переформатування міністерств

Верховна Рада України 4 березня 2020 року схвалила відставку Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра, і того ж дня новим прем'єром назначили Дениса Шмигаля.

На той час в уряді Гончарука Шмигаль лише місяць був віце-прем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій, а до того очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

На сьогодні, Шмигаль перебуває на посаді прем'єра найдовше серед усіх голів уряду незалежної України. Попередній Кабмін на чолі з прем'єром Гончаруком протримався півроку. Друге місце за тривалістю каденції займає уряд Володимира Гройсмана, який проіснував трохи більше 3 років і чотирьох місяців.



Кадрові ротації

Також 4 березня 2020 року за поданням нового прем'єра і президента парламент затвердив оновлений Кабінет міністрів в складі трьох віце-прем'єрів і дванадцятьох міністрів, а ще п'ять посад керівників міністерств залишилися вакантними, їх заповнювали згодом окремо.

На сьогоднішній день із початкового складу уряду свої посади зберегли лише двоє - віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і міністр Кабміну Олег Немчинов. Крім того, Олексій Чернишов, який в початковому складі до 2022 року займав посаду міністра розвитку громад і територій, в 2024 році повернувся в уряд на посаду віцепрем’єр-міністра - міністра національної єдності.

За п'ять років в поточному уряді змінилися очільники всіх міністерств, крім Мінцифри. Зокрема, змінилося три міністри оборони (Андрій Таран, Олексій Резніков і діючий Рустем Умєров); три міністри внутрішніх справ (Арсен Аваков, Денис Монастирський (загинув 18 січня 2023 року) і діючий Ігор Клименко); три міністри охорони здоров'я (Ілля Ємець, Максим Степанов і діючий Віктор Ляшко); три міністри у справах ветеранів (Сергій Бесараб, Юлія Лапутіна і діюча Наталія Калмикова, а також певний час обов'язки виконував Олександр Порхун); три міністри аграрної політики і продовольства (Роман Лещенко, Микола Сольський і діючий Віталій Коваль, а також певний час обов'язки виконував Тарас Висоцький); три міністра захисту довкілля та природних ресурсів (Роман Абрамовський, Руслан Стрілець і діюча Світлана Гринчук); три міністри розвитку громад і територій (Олексій Чернишов, Олександр Кубраков і діючий Олексій Кулеба, а також певний час обов'язки виконував Василь Шкураков); три міністри економіки (Ігор Петрашко, Олексій Любченко і діюча Юлія Свириденко).

Також за цей час змінилося два міністри закордонних справ (Дмитро Кулеба і діючий Андрій Сибіга); два міністри фінансів (Ігор Уманський і діючий Сергій Марченко); два міністри юстиції (Денис Малюська і діюча Ольга Стефанішина); два міністри соціальної політики (Марина Лазебна і діюча Оксана Жолнович); два міністри молоді і спорту (Вадим Гутцайт і діючий Матвій Бідний); два міністри культури (Олександр Ткаченко і діючий Микола Точицький, а також певний час обов'язки виконував Ростислав Карандєєв); два міністри з питань стратегічних галузей промисловості (Олександр Камишін і діючий Герман Сметанін); два міністри освіти і науки (Сергій Шкарлет і діючий Оксен Лісовий, а також певний час обов'язки виконували Юрій Полюхович і Любомира Мандзій); два міністри з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Олексій Резніков і Ірина Верещук); два міністри інфраструктури (Владислав Криклій і Олександр Кубраков); один міністр енергетики (діючий Герман Галущенко, а до його призначення певний час обов'язки виконували Віталій Шубін, Ольга Богуславець, Юрій Бойко і Юрій Вітренко).

Крім того, за цей час в уряді змінилося два перших віцепрем'єр-міністра (Олексій Любченко і діюча Юлія Свириденко); дав віцепрем'єри з відновлення (Олександр Кубраков і діючий Олексій Кулеба); два віцепрем'єри з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (Вадим Пристайко і діюча Ольга Стефанішина); а також посада Михайла Федорова трансформувалася з просто віцепрем'єра в віцепрем’єра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій. Серед іншого, свої посади віцепрем'єрів втрачали Олексій Резніков і Ірина Верещук.



Переформатування міністерств

За п'ять років дещо змінювалася і сама структура уряду. Зокрема, у 2022 році Міністерство розвитку громад і територій було приєднано до Міністерства інфраструктури, в результаті чого з'явилося нове - Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, яке в 2024 році було знову перейменовано на Міністерство розвитку громад і територій.

Також Міністерство культури, молоді та спорту в березні 2020 року було перейменоване в Міністерство культури та інформаційної політики, а в 2024 році – в Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

В свою чергу, з грудня 2020 року Міністерство аграрної політики та продовольства стало окремим відомством, а Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у 2021 році перейменовано в Міністерство економіки.

Кріт того, в березні 2020 року Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб перейменовано на Міністерство у справах ветеранів, а Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб - у Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яке в грудня 2024 року перейменовано на Міністерство національної єдності.

Серед іншого, в липні 2020 року було створено нове відомство - Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.



Чутки про відставку

Неодноразово за час каденції поточного складу Кабміну звучали чутки про заміну Шмигаля і відставку уряду, але кожного разу це або не призводило до жодних реальних рішень, або закінчувалося кадровою ротацією декількох міністрів.

Вперше про відставку заговорили майже одразу після призначення нового уряду, коли Верховна Рада у червні 2020 року не підтримала програму діяльності Кабміну, але тодішній голова парламенту заявив, що відхилення програми не є підставою для відставки.

Повторна хвиля обговорень почалася вкінці 2020 початку і перманентно продовжувалася майже весь 2021 рік. Влітку 2022 року політичні оглядачі знову почали говорити про можливу зміну уряду, робота якого на думку президента, начебто, не відповідає викликам часу. Ще одна хвиля зі звільненням Шмигаля почалася восени 2023 року і тривала до лютого 2024 року. Тоді обговорювалося, що разом з головнокомандувачем Збройних сил України президент ініціює і звільнення прем'єра.

Востаннє в медіа активно обговорювали відставку Шмигаля з літа 2024 року, тоді допускалося, що відставка може відбутися восени, але все знову обмежилося кадровими ротаціями міністрів.

За весь час кулуарного обговорення заміни прем'єра звучали такі кандидатури на нового очільника уряду: Олексій Любченко, Оксана Маркарова, Олександр Кубраков, Михайло Федоров, Юлія Свириденко, Ольга Стефанішина, Олексій Чернишов і Олексій Кулеба.



Засідання уряду

Попередній Кабмін за головування Гончарука ухвалив рішення про закриття урядових засідань для преси. Одразу ж після призначення нового уряду було ухвалено знову зробити засідання відкритими для ЗМІ. Але через пандемія COVID-19 уже в жовтні 2020 року Шмигаль заявив, що засідання будуть проходити в онлайн-режимі. Так тривало кілька років, а з початком повномасштабної війни в 2022 році з метою безпеки засідання відбуваються у закритому режимі, а інформація про них з'являється лише з часом. В березні 2024 року міністр Кабміну Немчинов заявив "Інтерфакс-Україна", що з точки зору безпеки наразі немає можливості зробити засідання уряду доступними для ЗМІ.