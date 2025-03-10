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16:06 10.03.2025

Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов’язаних — що треба знати?

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Нещодавно Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних. Це стосується обліку мобілізованих працівників, скасування 72-годинної перевірки для держорганів під час бронювання, скорочення стро3тично важливих. Про те, як працюватимуть нові зміни та що вони означають на практиці пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру. 

Основні зміни прийняті у постанові КМУ від 4 березня. Вони стосуються:

  • Швидке анулювання відстрочок. Термін скасування розстрочки для працівників підприємств, установ та організацій зменшили до п’яти днів. 
  • Врахування мобілізованих працівників. Працівників, яких призвали на службу після 18 травня 2024 року будуть враховувати до загальної кількості осіб, що підлягають бронюванню. 
  • Оновлені підходи до розрахунку зарплати. Тепер через перехід на щомісячну звітність середню зарплату підприємства розраховуватимуть за останній календарний місяць, а не квартал.
  • Автоматична перевірка зарплат. Верифікація даних відбуватиметься автоматично через електронний обмін інформацією з Пенсійним фондом України.

Як подати заявку на бронювання через Дію?

Подати заявку можна, дотримуючись такого алгоритму:

  • Авторизуватися на порталі «Дія»;
  • Обрати послугу «Бронювання працівників» і натиснути «Подати заяву»;
  • Внести необхідні дані про працівників;
  • Підтвердити рівень їхньої заробітної плати;
  • Перевірити та підписати заяву, зробити це має керівник підприємства чи установи, або уповноважений підписант;
  • Очікувати на повідомлення про розгляд заявки. 

«Підтверджене бронювання відображатиметься у застосунку «Резерв+». Якщо його надали після оновлення статусу критично важливого підприємства, воно буде діяти до одного року», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький. 

Як отримати статус критично важливого підприємства?

Статус критично важливого підприємства можуть отримати компанії, які відповідають трьом критеріям, визначеним урядом. Два з них є обов’язковими:

  • середня зарплата працівників не менше 20 000 грн;
  • відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ.

Третій критерій підприємство може обрати один із наступних:

  • сплата податків і зборів понад 1,5 млн євро на рік (еквівалент у гривнях);
  • валютні надходження понад 32 млн євро на рік (крім позик і кредитів);
  • стратегічне значення для економіки і безпеки держави (визначене урядовим переліком, ПКМУ №83 від 04.03.2015);
  • важливе значення для окремої галузі економіки чи територіальної громади (визначається відповідними державними органами, ОВА);
  • статус резидента "Дія.City"
  • постачання електронних комунікаційних послуг із певним рівнем доходу.

Щоб отримати статус критично важливого підприємства, необхідно визначити профільний орган (Міненерго, Мінцифри, Мінагро тощо), підготувати та подати відповідний пакет документів, який включає фінансові звіти, довідки про зарплату та податкову дисципліну, а потім подати заявку до відповідного органу та очікувати рішення, яке ухвалюється протягом 10 робочих днів.

Детальніше про ці алгоритми пояснюють у відео

За потреби оскаржити відмову в наданні цих гарантій військовозобов'язані можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії  Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.

 

Теги: #кабмін #мобілізація #бронювання

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