Україна за I півріччя 2024/25 МР експортувала понад 400 тис. тонн цукру

Україна з вересня по лютий (6 місяців 2024-2025 маркетингового року) експортувала понад 403,5 тис. тон цукру, із яких 1,6% було спрямовано в країни ЄС, решту на світові ринки, повідомила пресслужба Національної асоціації виробників цукру України "Укрцукор".

В галузевій асоціації зауважили, що експорт в ЄС відновився у лютому місці і склав 6 559 тонн. Основними країнами ЄС, куди поїхав український цукор, стали Болгарія (72% експортованого обсягу), Греція (12%) та Італія (12%).

Основними напрямками експорту українського цукру у перші 6 місяців 2024/25МР залишалися Туреччина (18% всього експорту), Лівія, Північна Македонія, Сомалі, Шрі-Ланка.

Як повідомлялося, у виробничому сезоні-2024 українські цукровики виробили 1,8 млн тонн цукру. Обсяг внутрішнього ринку в Україні наразі оцінюється в 900 тис. тонн на рік.