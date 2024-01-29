Канада надасть експертну підтримку з відновлення 19 тергромадам

Канада надасть експертну підтримку щодо соціального й економічного відновлення 19 українським громадам у межах ініціативи "Інклюзивне відновлення за лідерства громад" (CLIR), повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Допомога ініціативи CLIR дасть змогу громадам краще зрозуміти пріоритети відбудови, отримати необхідні знання та інструменти для розробки дієвих проєктів комплексного відновлення з урахуванням потреб усіх груп мешканців", - наведено в пресрелізі слова віцепрем'єра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

Для участі в програмі відібрано громади в Київській області (Баришівка, Глеваха, Боярка, Велика Димерка), а також у Дніпропетровській (Софіївська, Першотравенська, Апостолівська, Зеленодольська), Миколаївській (Баштанка, Березнегувате), Одеській (Шабівка, Білгород-Дністровська), Чернігівській (Холмська, Корпська, Менська), Донецькій і Харківській (Близнюківська, Савенці, Балаклія) областях.

Експерти нададуть відібраним громадам підтримку в стратегічному управлінні й плануванні, налагодженні партнерства з міжнародними організаціями та залученні зовнішніх інвестицій, розвитку сфери соціальних послуг, упровадженні принципів сталого розвитку, розробленні планів і стратегій відновлення.

Ініціатива CLIR реалізується проєктом міжнародної технічної допомоги "Супровід урядових реформ в Україні" SURGe Project, фінансованим урядом Канади.

SURGe - проєкт з інклюзивного управління в Україні, який реалізує компанія Alinea International за фінансування Міністерства закордонних справ Канади.