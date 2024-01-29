Економіка

13:52 29.01.2024

Перші комплекси столичного еко-міста Lucky Land введено в експлуатацію

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Перші комплекси столичного еко-міста Lucky Land введено в експлуатацію

Група компаній DIM повідомила про отримання сертифіката, що підтверджує відповідність завершеного будівництва об'єктів проєктній документації та готовність до експлуатації 1, 2 і 3 пускових комплексів третьої черги еко-міста Lucky Land у Києві на вул. Берковецькій поряд із Lavina Mall.

"Починаємо 2024 рік із потужного старту. Одне з правил, яким я керуюся по життю: менше слів - більше діла. Сьогодні у нас 251 квартира, 19 775 тис. кв. м, введених в експлуатацію, замість тисячі слів", - процитовано у релізі керуючого партнера групи компаній DIM Олександра Насіковського.

За його словами, проєкт демонструє реалізацію п'яти принципів компанії: технологічність, естетика, енергетична незалежність, якість і сервіс.

Lucky Land - житловий комплекс класу комфорт-плюс, що об'єднує київську архітектурну спадщину та сучасні інновації. На 28,5 га землі буде створено 7 кварталів, загалом 23 будинки з усією необхідною інфраструктурою, включно з шістьма дитячими садочками та приватною Креативною міжнародною дитячою школою.

Група компаній DIM заснована 2014 року і складається з шести компаній, що охоплюють усі стадії будівництва. До теперішнього часу ввела в експлуатацію 12 будинків у шести ЖК загальною житловою площею понад 218 тис. кв. м. На стадії будівництва - шість житлових комплексів категорії "комфорт+" і "бізнес-клас": "Новий Автограф", "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land. 

Теги: #комплекс #dim

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