Економіка

18:14 25.01.2024

Оператори ГРМ "Нафтогазу" перерахують 227 млн грн дивідендів до держбюджету

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Оператори ГРМ "Нафтогазу" перерахують 227 млн грн дивідендів до держбюджету

Оператори газорозподільних мереж (ГРМ), що входять до групи "Нафтогаз", перерахують до держбюджету 226,7 млн грн дивідендів за результатами діяльності у 2021-2022 роках.

Згідно з повідомленням "Нафтогазу", виплата дивідендів до держбюджету та іншим акціонерам облгазів здійснюватиметься згідно з рішеннями загальних зборів акціонерів, проведених на цих підприємствах з ініціативи групи.

"Сьогодні перший транш перераховано до Національного депозитарію в сумі 55,5 млн грн, 33,8 млн грн з яких надійдуть АРМА. Загальний розмір дивідендів на користь держбюджету становить 226,7 млн грн, і його буде виплачено кількома траншами протягом першого півріччя поточного року", - уточнюється в повідомленні.

Як повідомлялося, у травні 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) суд передав в управління Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

"Нафтогаз України" у вересні 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газомережі"), основним видом діяльності якого зазначено розподіл газу через місцеві (локальні) трубопроводи.

Кабінет Міністрів постановою №1335 від 25 листопада 2022 року передав "Газмережам" в експлуатацію державні газорозподільні мережі.

"Нафтогаз" 19 грудня 2023 року оголосив про завершення планової інтеграції обл- і міськгазів, у результаті чого у складі групи працюють 27 газорозподільних підприємств.

Теги: #нафтогаз #дивіденди

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