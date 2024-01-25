Економіка

14:12 25.01.2024

НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. до 8,6%

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НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. до 8,6%

Національний банк України поліпшив прогноз інфляції на 2024 рік із 9,8% до 8,6% і на 2025 рік із 6% до 5,8%, ідеться в пресрелізі в четвер.

"Попри очікуване прискорення інфляції у 2024 році (з 5,1% у 2023 році), вона залишатиметься помірною та повернеться до цільового діапазону у 2025 році завдяки монетарній політиці НБУ... а у 2026 році - до цілі 5%", - зазначає регулятор.

Він уточнює, що інфляція перебуває в межах цільового діапазону 5% ± 1 відсотковий пункт найближчими місяцями, однак із середини року прискориться через вичерпання ефектів високих минулорічних врожаїв. Додатково на ціни тиснутиме подальше відновлення споживчого попиту, а також перенесення видатків бізнесу на споживчі ціни, зокрема через усе ще високі ризики безпеки та підвищення зарплат. Однак інфляція залишатиметься помірною, зокрема завдяки заходам НБУ щодо забезпечення курсової стійкості та привабливості гривневих активів.

Подальшому зниженню інфляції 2025 року сприятиме насамперед зниження ризиків безпеки, що допускається в прогнозі, зазначає Нацбанк. На його думку, це забезпечить загальне поліпшення очікувань, а також дасть змогу налагодити логістику і виробничі процеси. Вагомими факторами зниження цінового тиску залишатимуться і заходи процентної та валютної політики НБУ.

Водночас у разі продовження війни у 2025 році Нацбанк допускає погіршення прогнозу інфляції.

У пресрелізі уточнюється, що прогноз базової інфляції на 2024 рік поліпшено до 6,4% з 8,6% порівняно з 4,9% у 2023 році. Передбачається, що у 2025 році базова інфляція становитиме 3,1%.

Теги: #прогноз #інфляція

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