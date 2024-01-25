П'ять із шести опитаних банкірів очікують збереження Нацбанком облікової ставки 15%

Національний банк України (НБУ) залишить облікову ставку на засіданні 25 січня на рівні 15% річних, прогнозують банкіри, опитані агентством "Інтерфакс-Україна".

"Сповільнення інфляції до 5,1% за підсумками 2023 року дає досить широкий простір для пом'якшення монетарної політики НБУ. Але низка ризиків, озвучених під час попереднього засідання комітету з монетарної політики (КМП) його членами, не дає підстав прогнозувати зниження облікової ставки під час першого засідання КМП цього року", - вважає директорка з ринку капіталів державного Сенс Банку Тетяна Попович.

За її словами, хоча 2023 рік видався доволі успішним з економічної точки зору: п'ятикратне скорочення інфляції, зростання ВВП більш як на 5%, непогані показники експорту продовольства через український морський коридор, проте ризики безпеки та ритмічності надходження міжнародної фінансової допомоги залишаються доволі високими.

"На рівнях нижче вони трансформуються в посилення девальваційних та інфляційних очікувань. Наприкінці минулого року цей механізм красномовно продемонструвало рекордне за всю історію сальдо купівлі/продажу іноземної валюти населенням", - зазначила Попович.

Вона зазначила, що хоча попит на інвалюту значно послабився на початку цього року, девальваційні очікування усе-таки залишаються високими, ба більше, одним із негативних чинників також є очікування щодо прискорення інфляції, спричинені ефектом низької бази порівняння.

"НБУ потрібно зберігати достатню привабливість гривневих інструментів заощадження, а значить і облікову ставку. У підсумку я очікую, що під час першого в цьому році засідання більшість членів монетарного комітету проголосують за збереження ставки на рівні 15% річних. Відповідне рішення врешті-решт і буде ухвалено правлінням", - підсумувала Попович.

Її колега з Райффайзен Банку, головний менеджер з макроекономічного аналізу Сергій Колодій також не очікує жодних змін облікової ставки на засіданні 25 січня, у зв'язку з прогнозованим прискоренням інфляції.

"Хоча інфляція в грудні (5,1% р/р) виявилася дещо кращою за ринкові прогнози (включно з прогнозом НБУ на рівні 5,8%), ми вважаємо, що це не має бути вагомим аргументом для регулятора продовжувати активне зниження облікової ставки цьогоріч, так само як це було в другій половині 2023 року", - зазначив він.

Колодій вважає, що, беручи до уваги власні прогнози прискорення інфляції у 2024 році до 9% та регулятора - до 9,8%, зниження облікової ставки за таких обставин може послабити привабливість гривні, що, у свою чергу, підвищить девальваційні загрози та не є базовим сценарієм для НБУ.

"Тому ми продовжуємо очікувати, що НБУ повернеться до пом'якшення монетарної політики тільки в разі, якщо інфляція буде постійно кращою за прогнозовану або якщо станеться помітне покращення ризиків безпеки", - резюмував банкір.

"Судячи з практики, у січні дуже рідко відбуваються якісь різкі рухи. Я вважаю, що завтра поки що жодного рішення щодо ставок ухвалюватися не буде. Ба більше, мені здається, що навіть змін в операційному дизайні монетарної політики також не варто очікувати", - сказав голова правління Радабанку Андрій Григель.

Він наголосив, що з урахуванням попередніх заяв Нацбанку, простір для зниження облікової ставки у 2024 році існує.

"Я вважаю, що протягом року ставку знизять, найімовірніше, приблизно до 13%. Найімовірніше, це буде двома зниженнями по 1%", - припустив банкір.

Григель дотримується думки, що НБУ не поспішатиме знижувати облікову ставку доти, доки не буде оновлено роботу держпрограми пільгового кредитування "5-7-9", дію якої, як раніше заявляв виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва (ФРП) Андрій Гапон, хочуть звузити лише до малого та середнього бізнесу.

"...Мені здається, що найближче зниження буде не раніше квітня", - додав голова правління Радабанку.

Думку колег поділяє і голова правління Альтбанку Надія Воробйова.

"Очікуємо, що Національний банк України продовжить політику з підтримання привабливості національної валюти і залишить без змін облікову ставку, а також ставки за інструментами монетарної політики", - сказала вона в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн також вважає, що значних змін облікової ставки завтра (25 січня - ІФ-У) очікувати не варто.

"Облікова ставка останнім часом і так суттєво знижена", - зазначив банкір.

Водночас Тютюн додав, що "низький рівень інфляції дає підстави надалі поступово знижувати облікову ставку".

Директор департаменту-трайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитро Коваль має відмінну думку від його колег зі сфери. Він повідомив, що не очікує суттєвих змін на першому засіданні 2024 року, проте допускає зниження облікової ставки на 1-1,5 процентних пункти (п. п.) максимум.

"У свою чергу це може привести до поступової зміни ставок за депозитами. Але це зниження також буде досить повільним. Наприклад, влітку 2023 року при зниженні ставки НБУ на 3% реакція банків була досить стриманою. У середньому зменшення прибутковості депозитів було на рівні 0,5-1%", - наголосив банкір.