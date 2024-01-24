"Укрнафта" у 2023 р. отримала понад 20 млн грн дивідендів від міноритарної діяльності

ПАТ "Укрнафта" за підсумками 2023 року вперше у своїй історії отримало мільйонні дивіденди від транспортно-виробничої компанії "Нафтотранссервіс" і охоронної фірми "Сек'юрайті", в яких володіє частками в розмірі 49,9%.

"Загальні збори учасників ТОВ "Нафтотранссервіс" ухвалили рішення про виплату дивідендів за 2020, 2021, 2022 рр.. - загалом близько 6,3 млн грн. Щодо ТОВ "Секьюрайті" - за той самий період плюс за дев'ять місяців 2023 року - майже 14 млн грн", - повідомила компанія із посиланням на директора "Укрнафти" Сергія Корецького.

Таким чином, загальна сума надходжень перевищила 20 млн грн.

У лютому 2024 року очікується наступна виплата дивідендів за 2023 рік від обох компаній.

"Це перші кошти від результатів їхньої діяльності з 2020 року", - наголосили в ПАТ.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, що є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі на частку корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.