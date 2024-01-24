Економіка

16:46 24.01.2024

ПриватБанк у 2023 р. наростив чистий прибуток на 25%

2 хв читати
ПриватБанк у 2023 р. наростив чистий прибуток на 25%

Державний ПриватБанк завершив 2023 рік із 37,77 млрд грн чистого прибутку, що на 7,57 млрд грн, або на 25%, перевершує фінрезультат 2022 року, повідомила фінустанова у пресрелізі в середу.

Зазначається, що доподатковий прибуток зріс у 2,1 раза, або на 38,09 млрд грн - до 72,77 млрд грн.

Згідно з релізом, активи ПриватБанку минулого року після зростання на 34,9% у 2022 році збільшилися ще на 26,6% - до 685,1 млрд грн, забезпечуючи йому лідерство за цим показником на ринку.

Чистий процентний дохід банку зріс 2023 року на 19,7 млрд грн, або на 49,4% - до 59,6 млрд грн, з яких 3 млрд грн було забезпечено за рахунок сприятливої процентної політики Національного банку України (НБУ) протягом 2023 року,

Водночас чистий комісійний прибуток зріс на 20%, досягнувши 24,4 млрд грн.

"В умовах зростання бізнесу операційні витрати зросли лише на 8%, залишаючись під пильним управлінським контролем", - зазначено в релізі.

Як повідомляє держбанк, чистий портфель кредитів населенню 2023 року зріс на 39% - до більш ніж 60 млрд грн, тим часом обсяг кредитів для бізнесу збільшився на 23% - до більш ніж 30 млрд грн.

ПриватБанк відзначає поступове поліпшення якості кредитного портфеля, що дає значну економію за витратами на формування резервів. Зокрема, за інформацією банку, витрати за цією статтею 2023 року зменшилися на 11,8 млрд грн до 2022-го.

Відзначається також зростання депозитних вкладень у держбанку як фізосіб, так і підприємств - обсяг депозитів збільшився на 18%, або на 85 млрд грн до рівня 2022 року. За інформацією держбанку, депозити та залишки на кореспондентських рахунках клієнтів за підсумками 2023 року сягнули 550 млрд грн. Згідно з поданими матеріалами, Приват має 18,35 млн активних клієнтів-фізосіб і 875 тис. бізнес-клієнтів.

Зазначено, що Приват сплатив до держбюджету 26,8 млрд грн податку на прибуток (з урахуванням 8,2 млрд грн передоплати у 2021-2022 роках разом із дивідендами), тоді як у 2021-2022 фінустанова сплатила 8,5 млрд грн.

"Більшу частину чистого прибутку банку за рішенням акціонера в особі Міністерства фінансів буде спрямовано на виплату дивідендів, тобто також до державного бюджету", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #приватбанк #прибуток

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:54 11.01.2024
ПриватБанк запускає послугу "Конверти" для збору донатів і накопичення коштів

ПриватБанк запускає послугу "Конверти" для збору донатів і накопичення коштів

09:44 21.12.2023
ПриватБанк працює над обладнанням робочих місць в укриттях на Донеччині

ПриватБанк працює над обладнанням робочих місць в укриттях на Донеччині

15:39 12.12.2023
"Укрзалізниця" планує вийти на чистий прибуток 7 млрд грн у 2023 р.

"Укрзалізниця" планує вийти на чистий прибуток 7 млрд грн у 2023 р.

16:12 21.11.2023
Підвищення податку на прибуток банків до 50% у 2023 р. обґрунтоване, але але перегляд податків лише в одній галузі створює нестабільну ситуацію - голова асоціації НАБУ

Підвищення податку на прибуток банків до 50% у 2023 р. обґрунтоване, але але перегляд податків лише в одній галузі створює нестабільну ситуацію - голова асоціації НАБУ

15:58 21.11.2023
ВР підвищила податок на прибуток банків до 50% у 2023 р. і 25% згодом

ВР підвищила податок на прибуток банків до 50% у 2023 р. і 25% згодом

12:50 15.11.2023
Апеляційний суд підтвердив законність націоналізації ПриватБанку - НБУ

Апеляційний суд підтвердив законність націоналізації ПриватБанку - НБУ

10:14 14.11.2023
"Укрнафта" в I півріччі отримала чистий прибуток 14,1 млрд грн

"Укрнафта" в I півріччі отримала чистий прибуток 14,1 млрд грн

17:05 13.11.2023
ПриватБанк не зміг надати жодних доказів незаконного привласнення будь-яких коштів — адвокат у Високому суді Лондона

ПриватБанк не зміг надати жодних доказів незаконного привласнення будь-яких коштів — адвокат у Високому суді Лондона

10:04 02.11.2023
Суд відновив право ПриватБанку на розпорядження 245 АЗС з орбіти ексвласників

Суд відновив право ПриватБанку на розпорядження 245 АЗС з орбіти ексвласників

15:05 27.10.2023
"Укрнафта" з ПриватБанком впровадили сервіс поповнення банківських карт на касі АЗК

"Укрнафта" з ПриватБанком впровадили сервіс поповнення банківських карт на касі АЗК

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінфін заявляє про активний інтерес інвесторів до Сенс Банку та Укргазбанку і готує їх до продажу цього року - заступник міністра

Раду з підтримки підприємництва буде сформовано вже сьогодні - Гороховський після зустрічі із Зеленським

Литва та Естонія підтримали ініціативу Латвії щодо заборони імпорту зерна з РФ - прем'єр Латвії

Силам оборони Кабмін спрямував 9,6 млрд грн військового ПДФО на закупівлю озброєння, техніки, боєприпасів і засобів захисту - Шмигаль

Болгарія наполягає на запровадженні тарифів і квот на імпорт українського зерна - ЗМІ

ОСТАННЄ

"Нафтогаз" у 2023 р. перерахував місцевим бюджетам понад 6,8 млрд грн

"ДТЕК" підтримує вільну торгівлю газом із ЄС після закінчення опалювального сезону

"Укрнафта" у 2023 р. отримала понад 20 млн грн дивідендів від міноритарної діяльності

Голова Concorde Capital Мазепа закликав розробити законодавчі зміни для захисту бізнесу від тиску

У Харкові після ракетних обстрілів у вівторок під'єднали до мережі вже понад 10 тис. споживачів, іще 700 залишаються без світла - Міненерго

Мінфін заявляє про активний інтерес інвесторів до Сенс Банку та Укргазбанку і готує їх до продажу цього року - заступник міністра

Раду з підтримки підприємництва буде сформовано вже сьогодні - Гороховський після зустрічі із Зеленським

Литва та Естонія підтримали ініціативу Латвії щодо заборони імпорту зерна з РФ - прем'єр Латвії

Указ про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки оприлюднено на сайті президента

"Укренерго" попереджає про шахраїв у мережі, які від її імені пропонують обмін звичайних лампочок на LED із доплатою 100 грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА