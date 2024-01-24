ПриватБанк у 2023 р. наростив чистий прибуток на 25%

Державний ПриватБанк завершив 2023 рік із 37,77 млрд грн чистого прибутку, що на 7,57 млрд грн, або на 25%, перевершує фінрезультат 2022 року, повідомила фінустанова у пресрелізі в середу.

Зазначається, що доподатковий прибуток зріс у 2,1 раза, або на 38,09 млрд грн - до 72,77 млрд грн.

Згідно з релізом, активи ПриватБанку минулого року після зростання на 34,9% у 2022 році збільшилися ще на 26,6% - до 685,1 млрд грн, забезпечуючи йому лідерство за цим показником на ринку.

Чистий процентний дохід банку зріс 2023 року на 19,7 млрд грн, або на 49,4% - до 59,6 млрд грн, з яких 3 млрд грн було забезпечено за рахунок сприятливої процентної політики Національного банку України (НБУ) протягом 2023 року,

Водночас чистий комісійний прибуток зріс на 20%, досягнувши 24,4 млрд грн.

"В умовах зростання бізнесу операційні витрати зросли лише на 8%, залишаючись під пильним управлінським контролем", - зазначено в релізі.

Як повідомляє держбанк, чистий портфель кредитів населенню 2023 року зріс на 39% - до більш ніж 60 млрд грн, тим часом обсяг кредитів для бізнесу збільшився на 23% - до більш ніж 30 млрд грн.

ПриватБанк відзначає поступове поліпшення якості кредитного портфеля, що дає значну економію за витратами на формування резервів. Зокрема, за інформацією банку, витрати за цією статтею 2023 року зменшилися на 11,8 млрд грн до 2022-го.

Відзначається також зростання депозитних вкладень у держбанку як фізосіб, так і підприємств - обсяг депозитів збільшився на 18%, або на 85 млрд грн до рівня 2022 року. За інформацією держбанку, депозити та залишки на кореспондентських рахунках клієнтів за підсумками 2023 року сягнули 550 млрд грн. Згідно з поданими матеріалами, Приват має 18,35 млн активних клієнтів-фізосіб і 875 тис. бізнес-клієнтів.

Зазначено, що Приват сплатив до держбюджету 26,8 млрд грн податку на прибуток (з урахуванням 8,2 млрд грн передоплати у 2021-2022 роках разом із дивідендами), тоді як у 2021-2022 фінустанова сплатила 8,5 млрд грн.

"Більшу частину чистого прибутку банку за рішенням акціонера в особі Міністерства фінансів буде спрямовано на виплату дивідендів, тобто також до державного бюджету", - наголошується в повідомленні.