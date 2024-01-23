Голова комітету ВР Гетманцев проти пропозиції НБУ про додатковий податок на некритичний імпорт

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заперечив проти пропозиції Нацбанку щодо запровадження додаткового податку на некритичний товарний імпорт.

"Не зовсім погоджуюся з пропозицією Нацбанку щодо додаткового податку на некритичний товарний імпорт. Розумію, що ця пропозиція - інструмент впливу на від'ємний торгівельний баланс. Водночас, на мою думку, баланс вигод та втрат від такого втручання держави в економічні процеси є негативним", - написав він у телеграм-каналі.

За словами голови комітету, податок передбачає існування переліку товарів критичного імпорту, які звільняють від податку. Але, як зазначив Гетманцев, Україна вже використовувала цей інструмент на початку війни, і тоді список товарів із двох десятків позицій у березні зріс до 90% позицій довоєнного імпорту в червні.

Гетманцев упевнений, що такий перелік суб'єктивний і під час його складання потенційно є величезна корупційна складова.

Голова комітету зазначив, що можна обкласти додатковими митами певні товари розкоші, але в цьому разі вплив податку і на надходження, і на платіжний баланс буде мінімальним.

Окрім того, він вважає, що весь потенціал адміністративних рішень щодо контролю за поверненням експортної валютної виручки в країну ще не до кінця використано.

Раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" визнав, що в умовах ризику скорочення міжнародної підтримки, завдяки якій фінансується високий зовнішньоторговельний дефіцит в умовах війни, варто розглянути можливості обмеження некритичного імпорту, насамперед завдяки фіскальним важелям.

"На нашу думку, це (повернення обмежень щодо імпорту) варто було б розглянути як один із заходів, щоб і скоригувати зовнішні торговельні баланси, і посилити спроможність держави у фіскальній сфері, якщо такі обмеження реалізовувати за рахунок додаткового оподаткування некритичного імпорту", - сказав він.