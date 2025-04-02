Інтерфакс-Україна

Економіка

12:08 02.04.2025

Уряд дозволив бронювати робітників АОЗ та ДОТ і спростив вимоги для енергокомпаній

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Уряд дозволив бронювати робітників АОЗ та ДОТ і спростив вимоги для енергокомпаній
Фото: Генштаб ЗСУ

Кабінет міністрів України за поданням Міністерства економіки ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств критичної інфраструктури та підприємств оборонного промислового комплексу для забезпечення стабільної роботи ключових галузей економіки та оборони країни.

Згідно з інформацією на сайті Мінекономіки, уряд ухвалив ці зміни на засіданні 28 березня.

Своїм рішенням Кабмін збільшив квоту бронювання з 50% до 75% для підприємств, що забезпечують централізоване водопостачання, водовідведення, управління відходами та обслуговують критичну інфраструктуру систем життєзабезпечення.

Для енергетичних компаній, що постраждали від війни (зокрема, для виробників електричної та теплової енергії, генеруючі потужності яких були пошкоджені чи зруйновані), також скасовано вимоги щодо відсутності податкової заборгованості та середньомісячної зарплати не менше 20 тис. грн.

Крім того, до списку підприємств з можливістю бронювання додано два підприємства Міноборони - Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ).

В Мінекономіки нагадали, що для бронювання працівників у підприємства має бути статус критично важливого відповідно до критеріїв Міноборони або профільного держоргану, а також займатися ключовими напрямами діяльності, зокрема, виробництвом, транспортуванням чи постачанням енергії, водопостачанням, водовідведенням, поводженням з відходами або виконувати оборонні замовлення та забезпечувати потреби військових частин.

Зазначається, що процес бронювання залишатиметься цифровим та проходитиме через портал "Дія" за аналогією з чинною процедурою. Відповідальність за формування списків критично важливих підприємств нестимуть Міноборони та відповідні держоргани.

У Мінекономіки нагадали, що подати заяву на бронювання працівників можна винятково через портал "Дія".

Підтверджене бронювання буде відображатись у застосунку "Резерв+". Якщо бронювання надано після оновлення статусу критично важливого підприємства, воно діятиме на період дії критичності - до одного року.

Крім того, у міністерстві наголосили, що статус критично важливого підприємства можуть отримати компанії, які відповідають трьом критеріям, визначеним урядом. Два з них є обов’язковими: середня зарплата працівників не менше 20 тис. грн та відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ.

Третій критерій підприємство може обрати: сплата податків і зборів понад EUR1,5 млн/рік рік (еквівалент у грн), валютні надходження понад EUR32 млн/рік (крім позик і кредитів), стратегічне значення для економіки і безпеки держави (визначене урядовим переліком, постановою Кабміну №83 від 4 березня 2015 року), важливе значення для окремої галузі економіки чи територіальної громади (критерії визначаються відповідними державними органами, ОВА), статус резидента "Дія.City", постачання електронних комунікаційних послуг із певним рівнем доходу.

Теги: #економічне_бронювання #енергокомпанії #дот #аоз

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