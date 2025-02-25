Економіка

08:52 25.02.2025

Частка імпортованих вогнезахисних матеріалів зменшилась з 80% у 2016 до 20% у 2024 – "Ковлар Груп"

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Частка імпортованих вогнезахисних матеріалів зменшилась з 80% у 2016 до 20% у 2024 – "Ковлар Груп"

Частка імпортованих вогнезахисних матеріалів зменшилась з 80% у 2016 до 20% у 2024 р, повідомив керівник "Ковлар Груп" Костянтин Калафат в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що компанія на старті роботи у 2015 році ставила за мету використати досвід американських будівельників, щоб створити доступний вітчизняний матеріал для вогнезахисту сталевих конструкцій. Першим продуктом компанії стала  штукатурна суміш Ammokote GP-240. Далі компанія інвестувала в організацію власного цеху та складських приміщень, придбання необхідного обладнання, створення науково-дослідної лабораторії, а також розробку та випробування нових вогнезахисних матеріалів, яких наразі налічується понад 20 позицій

"Наявність в країні якісної вогнезахисної продукції Ammokote створила об’єктивні умови для позитивних змін у напрямку імпортозаміщення. З моменту виходу на ринок вогнезахисту України підприємства "Ковлар Груп" спостерігається стійка динаміка зменшення частки вогнезахисних матеріалів, що імпортуються в Україну, від 80% у 2016 році до 20% у 2024 році", - повідомив Калафат.

Він підкреслив, що на шляху становлення компанія отримала  підтримку та допомогу від київського бізнесу.

"Перші партії вогнезахисної штукатурки ми виробляли на базі НВП “Укрвермикуліт”, а вогнезахисні фарби – на обладнанні провідного українського виробника Kompozit. Наше підприємство також плідно співпрацює з інститутами НАН України з питань наукових досліджень з метою розробки нових інноваційних засобів вогнезахисту. На волонтерських засадах ми допомагаємо українським вченим в організації пілотних виробництв та впровадженні наукових результатів", - розповів Калафат.

ТОВ "Ковлар Груп" засновано 2015 року, статутний фонд 1,2 млн грн, кінцеві бенефіціари Костянтин Калафат (40%), Андрій Озейчук (35%) і Любов Вахітова (25%). Згідно з даними опендатабот, за підсумками трьох кварталів 2024 року компанія отримала 73 млн 726,4 тис. грн доходу; чистий прибуток 10 млн 228,6 тис грн.

Повний текст інтерв’ю з Константином Калафатом буде опубліковано на сайті "Інтерфакс-Україна".

Теги: #вогнегасні_матеріали #імпорт

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