Інтерфакс-Україна

Економіка

20:59 27.03.2025

АУБ та 7 фінкомпаній підписали меморандум про забезпечення відповідального споживчого кредитування

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АУБ та 7 фінкомпаній підписали меморандум про забезпечення відповідального споживчого кредитування

Асоціація українських банків (АУБ) та сім компаній зі споживчого кредитування підписали меморандум про відповідальне кредитування, згідно з яким вони не видаватимуть кредити вночі, етично вестимуть колекторську діяльність та не порушуватимуть норму закону про щоденну проценту ставку 1%.

"АУБ разом зі своїми учасниками комітетів ініціювала створення меморандуму, як ініціативу саморегулювання ринку. Його мета — показати, що компанії зі споживчого кредитування можуть діяти відповідально й чесно, без додаткового тиску з боку держави", - прокоментував підписання президент АУБ Андрій Дубас агентству "Інтерфакс-Україна" на Всеукраїнському форумі з фінансових технологій у Києві.

Учасниками меморандуму стали "Авентус-Україна" (CreditPlus), "Манівео швидка фінансово допомога" (Moneyveo), "1 безпечне агентство необхідних кредитів" (My credit), "Нові кредити", "Віжинфанд Юкрейн", "Мультікредит" (bee credit) та "Споживчий центр" ("ШвидкоГроші").

За його словами, основна ідея меморандуму полягає у тому, що учасники ринку також ретельно аналізуватимуть платоспроможність клієнтів і не видаватимуть кредити вночі, щоб уникнути необдуманих фінансових рішень.

Окремо прописані правила для колекторської діяльності: заборонено використовувати фото боржників, дзвонити їхнім родичам або застосовувати інші неетичні методи тиску.

Дубас зазначив, що зараз в Україні працює багато компаній у сфері споживчого кредитування, але основний обсяг видачі припадає приблизно на 20 найбільших гравців, які охоплюють до 90% ринку. За його словами, проблема в тому, що якщо якась невелика компанія працює нечесно, це створює негативний імідж для всього ринку.

"Саме тому відповідальні учасники вирішили підписати меморандум, щоб показати свою відкритість і підтримати ініціативи Національного банку щодо впорядкування цієї сфери", – зазначив президент АУБ.

Теги: #меморандум #финкомпании

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