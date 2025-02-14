"Укртрансгаз" придбав 19,6 млн куб. м імпортованого газу за ціною 29,9 грн/куб. м на УЕБ 13 лютого

АТ "Укртрансгаз" (УТГ) придбав 19,6 млн куб. м імпортованого природного газу за середньозваженою ціною 29,9 тис. грн за 1 тис. куб. м без ПДВ на торгах Української енергетичної біржі (УЕБ) 13 лютого.

За даними біржового бюлетеню, компанія купила газ з періодом постачання від 1 березня до 15 квітня 2025 року з його передачею в підземні сховища газу (ПСГ).

Як повідомлялося, 12 лютого обсяг купівлі УТГ імпортованого газу на УЕБ склав 25,6 млн куб. м за ціною 32,3 тис. грн за 1 тис. куб. м.

На думку ексголови ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергія Макогона, УТГ продовжує витрачати власні кошти на активну закупівлю імпортованого газу, який самій компанії не потрібен.

"Навіщо УТГ потрібен газ? Він нікому ж його не постачає і навіть не має права його перепродати. УТГ газ лише на власні витрати потрібен, але він вже більше 120 млн куб. м недавно купив, тому йому точно зараз нові 19.6 млн куб. м не потрібні, і він би міг почекати до квітня і купити значно дешевше", - написав Макогон у Facebook в п'ятницю.

За його підрахунками, на останніх закупівлях газу на УЕБ 12-13 лютого УТГ міг переплатити до $15,6 млн.

"Але потрібно виручати групу "Нафтогаз" – його материнську компанію. До речі, ось чому нарешті потрібно відділити оператора ПСГ від "Нафтогазу", щоб він УТГ не використовував для вирішення своїх проблем", - вважає ексголова ОГТСУ.

Як повідомлялося з посиланням на ексголову ОГТСУ Сергія Макогона, раніше група "Нафтогаз" терміново закупила у іноземних трейдерів на лютий приблизно 150 млн куб. м газу в ЄС за ціною 28 тис. грн/тис. куб м (без ПДВ).

Своєю чергою, ексміністр енергетики Ольга Буславець наприкінці січня зазначала у Facebook, що для покриття дефіциту природнього газу Україні в 2025 році доведеться імпортувати 2-3 млрд куб. м.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко в бліцінтервю агентству "Інтерфакс-Україна" сказав, що Україна до кінця 2025 року потребуватиме імпорту не менш як 1 млрд куб. м газу.

АТ "Укртрансгаз" входить в группу "Нафтогаз" і є незалежним оператором газосховищ України.