Інтерфакс-Україна

Економіка

19:24 02.04.2025

НБУ, НКЦПФР та Мінфін до червня 2025р підготують концептуальну записку реформ інфраструктури фінринку

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НБУ, НКЦПФР та Мінфін до червня 2025р підготують концептуальну записку реформ інфраструктури фінринку

Нацбанк України (НБУ), Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та Мінфін після консультацій з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) підготують до кінця травня 2025 року концептуальну записку, у якій буде викладено кроки для визначення реформ інфраструктури фінансового ринку для максимізації можливостей залучення приватних інвестицій, йдеться в оновленому меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ), опублікованому Мінфіном.

"Ми створимо міжвідомчу робочу групу при Раді з фінансової стабільності, до якої увійдуть усі зацікавлені сторони. У концептуальній записці буде розглянуто механізми координації для подальшої діагностики та усунення ключових прогалин у ринковій інфраструктурі та водночас для посилення ринкової підзвітності та нагляду", – зазначається у документі.

Згідно з ним, після цього відповідним чином буде оновлена Стратегію розвитку фінансового сектору.

Зі свого боку представники МВФ в матеріалах до оновленої за результатами сьомого перегляду програми розширеного фінансування включили окрему вставку, присвячений необхідності реформування інфраструктури ринку капіталу.

"Усунення значних прогалин у ринкових інструментах та інфраструктурі допоможе обмежити затримки в реконструкції та відновленні, сприяючи залученню приватних інвестицій", – пояснив важливість цієї теми Фонд.

За його даними, у лютому НБУ провів координаційний круглий стіл на цю тему для ключових місцевих та міжнародних стейкхолдерів, після чого було створено вищезгадану робочу групу при Раді з фінстабільності.

МВФ нагадав, що, за оцінками останнього RDNA4, станом на кінець 2024 року загальна вартість відбудови та відновлення в Україні становить $524 млрд, тоді як сукупна офіційна фінансова підтримка України з боку ЄС, США, інших країн та МФО в період з лютого 2022 року по грудень 2024 року становила EUR118 млрд за даними Кільського інституту.

"З огляду на те, що поточний обсяг фінансування державного сектору в рамках Єдиної проєктної лінії та пріоритетних проєктів вже становить EUR68 млрд, або 58% всієї зовнішньої фінансової підтримки в умовах воєнного стану, більшість інвестицій для реконструкції та відновлення має надійти з приватного сектору, оскільки державний сектор не в змозі самотужки задовольнити такі значні потреби у фінансуванні", – робить висновок МВФ.

На його думку, добре розвинена інфраструктура фінансового ринку матиме вирішальне значення для залучення притоку капіталу, отже, інфраструктуру фінансового ринку України необхідно терміново розвивати за кількома напрямками.

Серед них Фонд виділив інструменти проєктного та структурованого фінансування, такі як сек'юритизація, облігації з покриттям, кредитні синдикати та співфінансування, бо вони використовуються у великих проєктах, які не під силу вітчизняним банкам без розподілу ризиків. Приклади їхнього використання включають фінансування інфраструктури (електростанції, мережі розподілу електроенергії, гірничодобувна та хімічна промисловість, транспорт тощо), фінансування під заставу активів (комерційна нерухомість, структуроване іпотечне фінансування тощо) та об'єктне фінансування (судна, літаки, супутники, залізничні вагони, флот тощо).

МВФ також вважає важливим розвиток системи інститутів спільного інвестування (ІСІ) і водночас зазначає, що поточна система має суттєві недоліки та веде до фіскальних втрат бюджету.

У цьому блоці Фонд та українські відомства також ставлять завдання працювати над узгодженням банківських норм з нормами ЄС для досягнення регуляторної еквівалентності, що дозволить розглядати власний суверенний ризик України як нульовий та допоможе заохотити банки ЄС, які наразі працюють в Україні, залишатися на ринку, а також залучити свіжий капітал.

"Еквівалентність банківської таємниці є передумовою для досягнення еквівалентності банківського регулювання і тому теж є пріоритетом", – зазначає при цьому МВФ.

Ще одним важливим кроком на шляху до доступу на ринок ЄС є впровадження європейських стандартів оцінки (ЄСО), що підвищить довіру до оцінки нерухомості та банківської застави для всіх суб'єктів господарювання та органів державної влади, а також сприятиме транскордонним трансакціям.

Голова Нацбанку Андрій Пишний у середу обговорив в Києві реформу інфраструктури фінансового ринку з делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на чолі з віцепрезидентом з банківської діяльності Маттео Патроне.

"Маємо спільне бачення щодо більшості аспектів її моделі і дякуємо фахівцям банку за експертну підтримку. Незабаром плануємо фіналізувати дорожню карту і швидко рухатися далі. Одночасно працюємо з міжнародними інвесторами щодо їхньої участі та бачимо інтерес з їхнього боку", – підкреслив голова НБУ, чиї представники нещодавно заявили про готовність залучити стратегічних інвесторів до Національного депозитарію України та клірингової організації "Розрахунковий центр", де Нацбанк є або мажоритарним, або одним з ключових акціонерів.

 

 

Теги: #фінринок #інфраструктура #плани

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