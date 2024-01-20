Економіка

19:52 20.01.2024

Росія вийшла на лідируючі позиції з постачання нафти до Китаю у 2023 році

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Росія вийшла на лідируючі позиції з постачання нафти до Китаю у 2023 році

Росія обійшла Саудівську Аравію і стане головним постачальником нафти до Китаю за підсумками 2023 року, пише Reuters у суботу, зазначаючи, що "найбільший у світі імпортер нафти не піддається західним санкціям і закуповує величезні обсяги нафти зі знижкою для своїх переробних заводів".

"Минулого року Росія поставила до Китаю рекордні 107,02 мільйона метричних тонн сирої нафти, що еквівалентно 2,14 мільйона барелів на день, свідчать дані китайської митниці, що набагато більше, ніж в інших великих експортерів нафти, як-от Саудівська Аравія та Ірак", - ідеться в повідомленні агентства.

Як зазначається, імпорт із Саудівської Аравії, раніше найбільшого китайського постачальника, впав на 1,8% до 85,96 млн тонн, оскільки країна поступилася своєю часткою ринку більш дешевої російської нафти.

Більшу частину минулого року російська нафта торгувалася зі значним дисконтом до міжнародних стандартів в умовах обмеження цін, введеного Заходом у зв'язку з вторгненням Кремля в Україну 2022 року.

Проте зростаючий попит на нафту зі знижкою з боку китайських та індійських нафтопереробників призвів до зростання цін на російську нафту марки ESPO (малосірчистий сорт сибірської нафти, що виробляється в Росії та поставляється трубопроводом Східний Сибір - Тихий океан - ІФ-У). Це призвело до перевищення встановленого Групою семи граничного рівня цін у $60 за барель, введеного в грудні 2022 року.

Як зазначає агентство, китайські нафтопереробні компанії, щоб не порушувати західні санкції, використовують посередників-трейдерів для доставки і страхування російської нафти. Покупці також використовують води біля берегів Малайзії як перевалочний пункт для вантажів з Ірану і Венесуели, що потрапили під санкції. Минулого року обсяг імпорту, маркованого як такий, що походить із Малайзії, зріс на 53,7%.

"Поставки до Китаю зі США торік зросли на 81,1%, незважаючи на геополітичну напруженість у відносинах між Пекіном і Вашингтоном на тлі зростання видобутку нафти в США", - наголошується в повідомленні. За даними Reuters, загальний обсяг імпорту сирої нафти в Китай на 2023 рік зріс до рекордних 563,99 млн метричних тонн, що еквівалентно 11,28 млн барелів на добу.

 

 

 

Теги: #китай #нафта #росія

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