Ціни на яйця у США оновили рекорд у березні

Роздрібні ціни на яйця в США в березні досягли нового рекордного рівня, проте аналітики відзначають наявність обнадійливих сигналів, пише WSJ.

Минулого місяця яйця подорожчали на 5,9% порівняно з лютим, коли зростання цін на них перевищило 10%. Порівняно з березнем 2024 року роздрібна ціна на яйця підскочила в 1,6 раза, згідно з опублікованими офіційними даними.

У березні ціна упаковки з 12 великих яєць уперше перевищила позначку $6 і становила в середньому $6,23. І все ж березневе зростання цін було менш значним, ніж у січні та лютому: за два ці місяці упаковка яєць подорожчала більш ніж на $0,8.

Тим часом оптові ціни на яйця знизилися. У березні середня оптова ціна дюжини яєць опустилася до $3 з рекордно високих позначок лютого.

Різке подорожчання яєць у США зумовлене спалахом пташиного грипу, через який у країні було забито мільйони курей.

Аналітик Expana Раян Хойновскі зазначає, що породжені епідемією проблеми починають слабшати в міру того, як фермери відновлюють поголів'я. "Зараз птахів безумовно більше, ніж було нещодавно", - сказав він.

Хоча в період святкування Великодня попит на яйця традиційно зростає, Хойновскі вважає, що через високі ціни цього року американці фарбуватимуть менше натуральних яєць, віддаючи перевагу штучним.

У 2025 році Великдень у католиків і православних припадає на один день - 20 квітня.