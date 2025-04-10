Слов'янська ТЕС "Донбасенерго" після удару РФ 25 грудня втратила основне обладнання й не генерує е/е

Слов’янська ТЕС ПАТ "Донбасенерго" пропрацювала в ОЗП-2024/2025 55 днів і після удару РФ 25 грудня 2024 року втратила можливість видачі е/е, повідомив член правління ПАТ Олег Ларіонов.

"У нас залишилася одна станція. З початку опалювального сезону вона пропрацювала тільки 55 діб, до 25 грудня, коли стався масований обстріл. На жаль, станція втратила основне обладнання", – сказав член правління "Донбасенерго" на брифінгу у Міністерстві енергетики в середу, передає кореспондент "Енергореформи".

Він зазначив, що під час ОЗП станція зазнала п'ять обстрілів, внаслідок яких втрачала можливість видачі електроенергії на 4-7 діб, але щоразу її вдалося відновлювати.

"Втім, після ударів 25 грудня обладнання, на жаль, надовго вийшло з ладу", – наголосив Ларіонов, додавши, що й після зупинки вона піддавалася значним обстрілам.

"Весь колектив "Донбасенерго" і всі енергетики заслуговують на повагу", – вказав Ларіонов.

За даними Міненерго, за три роки війни РФ пошкодила понад 63 тис. об’єктів енергетики, а тільки у 2024 році Україна втратила 10ГВт потужності. Протягом останнього ОЗП з 17 листопада по березень 2025 року відбулося дев'ять масованих атак на енергоистему, найпотужніша з них сталася 13 березня, коли РФ атакувала одночасно 300 засобами ураження. За два тижні, у день Різдва 25 грудня відбулася чергова така подібного масштабу.

Як повідомлялося, "Донбасенерго" після окупації Старобешівської ТЕС потужністю понад 2 ГВт у 2014 році, управляє Слов’янською ТЕС 880МВт.