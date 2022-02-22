Економіка

17:14 22.02.2022

"Донбасенерго" продовжує працювати за планом і готове до ізольованого режиму - заява компанії

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"Донбасенерго" продовжує працювати за планом і готове до ізольованого режиму - заява компанії

Головна структурна одиниця ПАТ "Донбасенерго" Слов'янська ТЕС працює у штатному режимі й повністю готова до проходження ізольованого режиму 24-26 лютого, повідомила компанія.

"Ми продовжуємо генерувати електроенергію відповідно до виробничих планів і відвантажуємо її в об'єднану енергосистему України. Персонал усіх наших структурних одиниць перебуває на своїх робочих місцях", – повідомив голова правління "Донбасенерго" Едуард Бондаренко, слова якого наводяться в релізі компанії у вівторок.

За його словами, Слов'янська ТЕС є об'єктом критичної інфраструктури України, забезпечуючи теплом і електроенергією тисячі населених пунктів Донбасу, що особливо важливо у зв'язку з зупиненням Луганської ТЕС через бойові дії та значним зниженням надійності електропостачання східної частини України внаслідок цього.

"Ми розуміємо всю міру відповідальності, яка лежить на плечах співробітників Слов'янської ТЕС. Наша компанія виконала внутрішній і зовнішній аудит систем безпеки. Ми підтримуємо постійний зв'язок з урядом України", - пояснив організацію роботи ТЕС Бондаренко.

Водночас він наголосив, що перенесення ізольованого режиму роботи енергосистеми України, призначеного на 24-26 лютого поточного року в рамках підготовки синхронізації з європейською енергосистемою, не планується.

"Слов'янська ТЕС до роботи в ізольованому режимі готова", – запевнив голова правління "Донбасенерго".

Теги: #донбасенерго #словянська_тес
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