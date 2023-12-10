Економіка

16:31 10.12.2023

Північ Донецької області тимчасово знеструмлено через спрацювання захисту на Слов'янській ТЕС

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Північ Донецької області тимчасово знеструмлено через спрацювання захисту на Слов'янській ТЕС

Низка населених пунктів на півночі Донецької області залишилася без енергопостачання внаслідок спрацьовування захисту на Слов'янській тепловій електростанції, повідомив в.о. начальника обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

"Спрацювала автоматика захисту на Слов'янській ТЕС. Через що знеструмлено електромережі 110кВ і 330кВ. Без електропостачання населені пункти північної частини області", - написав Мороз у телеграм-каналі у неділю.

За його словами, фахівці компанії ДТЕК спільно зі співробітниками Слов'янської ТЕС з'ясовують причини спрацьовування автоматики захисту. "Після визначення причин, роботу мережі буде відновлено або заживлено за іншою схемою", - додав Мороз.

 

Теги: #енергетика #донецька_область #словянська_тес

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