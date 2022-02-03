Ситуація на ринку для теплової генерації складна й потребує втручання - топменеджер "Донбасенерго"

Ситуація на ринку електроенергії для теплової генерації загрожує істотним дефіцитом ресурсу навесні та зривом підготовки до наступного опалювального сезону, вважає комерційний директор ПАТ "Донбасенерго" Олег Ларіонов.

"Ситуація на ринку дуже важка. Січень, який за всіма параметрами мав бути прибутковим, глибоко збитковий. Не тільки у нас, а й у всієї теплової генерації. Знову в нас маніпуляції на ринку, за собівартості виробництва е/е близько 3 грн кВт/год ціна на ринку 2,2 грн/кВт. … Ми навесні залишимося без електрики" – сказав він у коментарі "Енергореформі" в кулуарах обговорення проекту Національної енергетичної стратегії до 2050 року.

За словами Ларіонова, ці питання вирішуватимуться на антикризовому енергетичному штабі у прем'єр-міністра, засідання якого призначено на четвер.

"Усе обговорюватимемо, вирішуватимемо й чекатимемо на виправлення ситуації на ринку. Так далі тривати не може", - наголосив комерційний директор"Донбасенерго".

Він пояснив, що наразі повторюється ситуація, яка спостерігалася на ринку влітку минулого року, коли різке зниження попиту на ринку "на добу наперед" (РДН) спричинило історичне падіння ціни (до 426,06 грн/МВт-год).

"У нас маніпуляції на ринку, багато споживачів вирішили піти з ринку, це те саме, що й улітку. Треба вживати той самий комплекс заходів, який було вжито в липні", – зазначив Ларіонов, вказавши при цьому на недостатньо оперативне реагування з боку держорганів.

Щодо планів підготовки до початку наступного опалювального сезону топменеджер компанії зазначив, що така підготовка під великим питанням.

"Якщо буде така ситуація, наступного опалювального сезону для теплової генерації не буде, вірніше, теплової генерації не буде в наступному опалювальному сезоні", – висловив переконання Ларіонов.

При цьому він зазначив, що за результатами 2021 року "збитки компанії від виробництва становитимуть близько 700 млн грн, а фінрезультат з урахуванням усіх резервів буде близько 375 млн грн збитку".

Згідно з даними ДП "Оператор ринку", за січень ціна базової е/е на РДН знизилася на 14%, становлячи в середньому 2239,03 грн/МВт-год, середньозважена ціна пікової е/е становила 2892,71 грн/МВт-год (мінус 15,3% до грудня), позапікової – 1585,34 грн/МВт-год (мінус 11,77% до грудня).

Як повідомлялося, НКРЕКП 1 лютого повідомила, що завершила своє розслідування порушень на ринку низкою трейдерів і виробників е/е влітку 2021 року, що призвели до різкого падіння ціни ресурсу, й передасть його матеріали до Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Рішення про проведення розслідування регулятор ухвалив 8 липня 2021 року у відповідь на критичну ситуацію на ринку.

Тоді для підвищення ліквідності РДН було вжито низку заходів, зокрема, в ОЕС на кілька днів було встановлено мінімальний рівень заявлених цін у 734,85 грн/МВт-год (без ПДВ). Крім того, оператор системи передачі (ОСП) і оператори систем розподілу (ОСР) зобов'язувалися збільшити обсяги закупівлі е/е на РДН з 50% до 95%.

Також документ упроваджував обмеження за місячним обсягом продажу е/е афілійованими суб'єктами.

Пізніше, 30 липня 2021 року, НКРЕКП підвищила максимальні граничні ціни (price caps) на РДН і ВДР у торговій зоні ОЕС, які діють зараз, на 60,8%, або до 2000 грн/МВт-год для годин мінімального добового навантаження (з 00:00 до 7:00 і з 23:00 до 00:00) і на 50,6%, або до 4000 грн/МВт-год – для годин максимального навантаження (з 7:00 до 23:00). Наприкінці грудня було підвищено price caps у зоні "БуОС" - у години мінімального навантаження з 1500 грн/МВт-год до 1650 грн/МВт-год (на 10%), у години максимального навантаження - з 2500 грн/МВт-год до 3000 грн/МВт-год (на 20%).

ПАТ "Донбасенерго" у січні-вересні 2021 року отримало чистий збиток 481,037 млн грн проти 1,393 млн грн чистого прибутку за аналогічний період 2020 року.

Його чистий дохід за дев'ять місяців знизився у 2,9 разу (на 3 млрд 139,379 млн грн) – до 1 млрд 622,99 млн грн. Валовий збиток становив 519,857 млн грн проти валового прибутку 367,828 млн грн у січні-вересні-2020.