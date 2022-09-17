Події

12:58 17.09.2022

Російські окупанти вранці обстріляли Слов'янську ТЕС

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Російські окупанти вранці обстріляли Слов'янську ТЕС

Російські окупанти вранці в суботу обстріляли Слов'янську ТЕС, пошкоджено обладнання на території станції, рятувальники гасять пожежу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Слов'янську ТЕС обстріляли російські окупанти сьогодні зранку. Пошкоджено обладнання на території станції. Пожежу, що виникла від обстрілу, зараз приборкують рятувальники", - написав він у телеграм-каналі.

Також через обстріл у місті Миколаївка розпочалися перебої з водопостачанням.

"Окупанти навмисне цілять по інфраструктурних об'єктах області, намагаючись завдати якомога більшої шкоди передусім мирному населенню", - додав голова ОВА.

Теги: #обстріл #словянська_тес

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