Економіка

17:25 19.01.2024

ОГТСУ приєднався до створення газового коридору "Північ-Південь" разом із 6 іншими країнами

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Оператори газотранспортних систем України, Болгарії, Греції, Румунії, Угорщини, Словаччини та Республіки Молдова під час міністерської зустрічі високого рівня CESEC (The Central and South Eastern Europe Energy Connectvity) в Афінах підписали Меморандум про співпрацю щодо створення коридору "Південь-Північ" ("Вертикального коридору").

Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України в п'ятницю, в рамках "Вертикального коридору" буде створено синергію між LNG-терміналами Греції, Трансбалканським трубопроводом, українськими підземними сховищами і споживачами в Центральній Європі.

"Приєднавшись до "Вертикального коридору", ми зробили ще один крок до реалізації нашого плану стати газовим хабом Європи і невід’ємною складовою енергетичної мапи континенту. Ця домовленість, за попередніми оцінками, дозволить Оператору ГТС України щорічно додатково поставляти понад 7 млрд кубометрів газу через Україну з Румунії до країн Центральної Європи", - наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Сьогодні ОГТСУ (ТОВ "Оператор ГТС України" - ІФ-У) спільно з оператором ГТС Молдови та національними регуляторами вже працює над створенням привабливих умов для використання додаткових потужностей Трансбалканського коридору обсягом 6 мільйонів кубометрів на добу вже протягом 2024 року", - додав генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа.

Теги: #огтсу #газовий_коридор

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