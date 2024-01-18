"Укрнафта" шукатиме фахівців спільно з ДЦЗ

Для пошуку фахівців "Укрнафта" підписала меморандум про співпрацю з Державним центром зайнятості (ДЦЗ).

"В "Укрнафти" багато вакансій за різними напрямами. Компанія потребує фахівців для роботи на бурових, операторів заправних станцій і касирів, слюсарів, машиністів, бухгалтерів, менеджерів із логістики тощо", - повідомляють у пресрелізі компанії в четвер.

Згідно з ним, співпраця з "Укрнафтою" надасть змогу ДЦЗ збільшити кількість пропозицій для громадян, які шукають роботу, що для компанії є ще одним кроком до розвитку кадрового потенціалу та залучення нових кадрів.

"ДЦЗ відбиратиме претендентів на наявні в компанії посади. Також заплановані спільні заходи щодо залучення кандидатів, створення умов для перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу", - додають в "Укрнафті".

Як повідомлялося, "Укрнафта" ставить стратегічною метою - до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, що є оператором національної мережі АЗС з 537 станцій, з яких діють 456.

Найбільшим акціонером компанії є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі на частку корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.