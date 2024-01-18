Європейські трейдери мають намір збільшити обсяги газу в українських ПСГ на наступну зиму – голова "Нафтогазу" в Давосі

Низка європейських газових трейдерів підтвердила під час зустрічей на WEF у Давосі наміри збільшити обсяги зберігання газу в українських сховищах (ПСГ) наступної зими, повідомив голова групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

"Мені вдалося зустрітися тут, у Давосі, з низкою європейських трейдерів, і ми підтвердили зростання обсягів зберігання газу на наступну зиму. У нас є потужності, є можливості, які ми пропонуємо", - сказав Чернишов у четвер агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах "Українського сніданку" в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука.

За його словами, цей рік показав, що Україна є надійним партнером у частині зберігання природного газу: "Ми зберігаємо і зберігали 2,5 млрд куб. м газу".

"Україна має позиціонувати себе як енергетичний хаб Європи, який може зберігати, виробляти, транспортувати і розподіляти енергію", - наголосив голова "Нафтогазу".